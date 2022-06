Santpedor posarà aquest dilluns a la nit el punt i final a cinc dies de Festa Major, que s’ha pogut celebrar amb normalitat després de dos anys de pandèmia i ha esdevingut una de les més multitudinàries dels últims anys, segons han constatat fonts municipals. A l'espera de tancar els últims actes del programa, el regidor de Cultura, Agustí Comas, fa una valoració molt positiva de la participació en totes les propostes.

Després del pregó, un dels punts àlgids de la festa va ser divendres al vespre amb l’entrada de penyes a la plaça, que no s’havia pogut fer des del 2019. Les actuacions de les entitats del poble amb el castell de penyes, el flashmob i l’encassacada del Timbaler van encetar la festa conjuntament amb l’encesa de fuets

A partir d’aquí, els carrers i places s’han omplert amb una cinquantena d’activitats per a grans i petits on els colors de les casaques i la música d’actes i cercaviles han estat els grans protagonistes. Els concerts i balls amb les orquestres Maravella i Montgrins han omplert Cal Llovet de dia, i de nit ho han fet els DJ’s Boîte Lennon i Arzzet i els concerts amb Animal Show, Dalton Bang i l’orquestra Tropical. El taller de percussió i l’espectacle d’electropercu han arrodonit la proposta musical, que també ha comptat amb sardanes, el grup guanyador del concurs de músics al carrer de la Fira de Sant Miquel i les havaneres amb el grup Port bo i rom cremat.

La cultura popular també ha tingut un gran pes, amb la trobada de Bous de Foc de Catalunya, celebrada dissabte a la tarda i dins la commemoració dels 40 anys de l’entitat Bous de Foc de Santpedor, amb la participació dels bous de Valls, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat i el Vendrell. També la matinal de cultura popular de diumenge, amb la participació de la colla castellera de Santpedor, els bastoners, els Bous de Foc, la colla sardanista Aires d’Or, la Batuk d’Or i l’associació cultura popular escoles de Santpedor i un concert d’electrogralla a càrrec de Roger Andorrà.

Les propostes infantils han estat un altre reclam, amb activitats molt arrelades com la festa Holy, el tobogan aquàtic o el sopar infantil, a més dels espectacles de teatre i màgia. Enguany com a novetat hi ha hagut un espai lúdic les tardes i vespres amb molt bon rebuda. Més de 1.500 persones han participat de les activitats com els inflables, llits elàstics, quads, brau mecànic i circuit d’aventura, entre d’altres.