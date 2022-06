La caminada popular "Caminem amb orgull" ha aplegat aquest diumenge a Sant Fruitós de Bages una setantena de persones que han realitzat una marxa de 10 km entorn del municipi per reivindicar la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.

Tots els i les participants se'ls ha obsequiat amb una bossa commemorativa d'aquesta primera edició.

Aquesta marxa, que vol convertir-se en un espai de trobada per a la lluita per la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI, ha estat organitzada per l'Ajuntament, Sanfree's Rainbow i Posa't en marxa i ha comptat amb el suport del Col·lectiu de Recerca Històrica. Un cop finalitzada la marxa, els participants han pogut gaudir d'un vermut, amenitzat per la sessió de la DJ Núrk.

Aquest acte està emmarcat en la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI que se celebra cada 28 de juny.