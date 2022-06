Mar Osete i Márquez ha estat escollida per encapçalar la llista d’Esquerra Republicana a Sant Joan de Vilatorrada en les properes eleccions municipals del 2023. L’elecció de la candidata republicana ha tingut lloc en el transcurs d’una assemblea local en què s’han sotmès a votació dues candidatures, la d’Osete i la de Marc Güell, essent aquesta primera l’escollida per la militància.

L’actual portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Sant Joan ha volgut agrair «als companys i companyes la confiança rebuda per poder encetar aquest nou repte amb entusiasme i molta força». Osete es presenta al capdavant de la llista republicana acompanyada d’un «equip fort i cohesionat» amb l’objectiu de «millorar el benestar i la qualitat de vida dels santjoanencs i santjoanenques en tots els àmbits i disminuir les desigualtats per esdevenir un Sant Joan de Vilatorrada més just». La cap de llista ha assegurat que «volem un municipi que vetlli per la millora del medi ambient, feminista, inclusiu i que treballi per mantenir les tradicions i la cultura municipal de la mà de les nostres entitats».

La candidata republicana assegura que «el projecte que tenim per a Sant Joan no constarà només de les propostes del nostre grup, sinó que part del seu gruix sortirà d'escoltar als veïns i veïnes. Ells i elles hi tenen molt a dir. Tots han de ser una part activa dels projectes i la seva opinió és imprescindible». Ha afegit també la importància de les trobades amb associacions, entitats, empreses, comerços, col·lectius o persones a títol individual que «ens ajudaran a aconseguir la millora desitjada».

Mar Osete té cinquanta anys i és mare de dos fills. És diplomada en Graduat Social i treballa a l’empresa privada. Aquesta serà la tercera vegada que formarà part de la llista d’Esquerra Republicana. L’any 2015 ho va ser com a número 3 i va formar part de l'equip de govern durant quatre anys com a regidora d'Educació. El 2019 va ser segona a la llista republicana i actualment és una de les tres regidores d’ERC a l’oposició. «Tenim molts temes pendents que vàrem iniciar quan estàvem a govern, entre el 2015 i el 2019. També tenim propostes del passat programa que no hem pogut desenvolupar en l’actual mandat pel fet d’estar a l’oposició, però que perfilarem i ajustarem a la realitat actual», ha afirmat.