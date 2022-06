Navarclins de totes les edats han estrenat aquest cap de setmana l’itinerari de natura del riu Calders que ha habilitat l’Ajuntament al llarg dels darrers mesos.

Els participants van fer una caminada al voltant del Llac de Navarcles d’estrena del recorregut, que té 18 plafons informatius que identifiquen la flora i la fauna més representativa de la llera del riu. L’objectiu de la iniciativa ha estat el de crear un itinerari de natura on poder identificar les principals espècies tant de fauna com de flora que es poden trobar a la zona del riu Calders i, alhora, aprofitar aquest entorn natural tan proper a Navarcles que permet realitzar rutes a peu gaudint dels paisatges i de la natura. La caminada inaugural va seguir l’itinerari d’observació de la natura i el paisatge guiat per la biòloga Montse Clapers, de GAIA Serveis Ambientals. En els diferents plafons del recorregut es pot trobar informació sobre ocells, peixos i insectes aquàtics, l’aiguabarreig dels rius Llobregat i Calders, plantes petites de la vora dels camins i la llera del riu, altres arbres i arbustos, mamífers i problemes amb les espècies introduïdes, entre d’altres.