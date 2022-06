El cèntric carrer Joaquim Borràs de Castellbell, que és el tram urbà de la carretera C-1411a, tindrà aquest proper dijous es produiran talls puntuals de circulació com a conseqüència dels treballs de reforma que s’hi estan portant a terme. En concret, les afectacions són per les tasques d’asfaltat, que es preveu que acabin el 22 de juny. Segons ha informat l’Ajuntament, el trànsit es desviarà en sentit Barcelona pel carrer Salt del Reg i per l’avinguda Catalunya i es deixarà pas únicament a autobusos i camions de mercaderies.