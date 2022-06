L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha activat el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) en fase de prealerta a conseqüència de la situació de sequera i fa una crida a la ciutadania perquè sigui responsable i faci un ús raonable de l’aigua en què es prioritzi el bé comú.

La situació de sequera és especialment delicada a la zona de Mas Enric-Can Prat i Sant Cristòfol (situació d’alerta) a conseqüència de l’escassetat d’aigua dels aqüífers i d’un ús elevat d’aquest recurs natural i per això es demana un consum responsable a tota aquesta àrea per assegurar les necessitats bàsiques.

El consistori recorda que “l’aigua és un bé limitat que no ens podem permetre el luxe de malbaratar perquè de l’ús que en fem avui en dependrà la disponibilitat de demà.

L’Ajuntament ha editat un ban amb tot un seguit de recomanacions en què destaquen que el reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives públiques i privades ha de ser mínima i en horaris de menor insolació en un màxim de tres cops per setmana en el cas dels jardins.

També es prohibeix la neteja dels carrers, paviments o façanes i vehicles utilitzant mànegues d’aigua i l’ús per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

El ban recorda que la utilització d’aigua per omplir piscines queda limitada al reompliment parcial de les que disposin de sistemes de recirculació d’aigua en quantitats indispensables i es demana no fer ús d’instal·lacions de refrigeració i condicionament que no tinguin en funcionament un sistema de recuperació o circuit tancat. Finament, es prohibeix omplir estanys i fonts privats o públics i es tanquen les fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.