Més popular que mai. Així ha retornat, després de l’aturada obligada per la pandèmia, la Festa de les Enramades de Sallent. Com cada dijous Corpus (a excepció dels dos darrers anys) la vila ha donat el tret de sortida a una de les cites més arrelades, que enguany ha volgut donar un especial protagonisme als seus artífexs. Per aquest motiu, alguns dels enramadors més veterans han tallat la cinta dels catorze espais que aquest any s’han engalanat per a l’ocasió.

Com a novetat, el recorregut inaugural ha començat al barri de la Rampinya, que ha tornat a decorar un dels seus carrers, el Concepció, després d’anys de no participar-hi. Des d’allà, s’ha inaugurat la festa amb un reconeixement als enramadors veterans que han rebut una placa commemorativa de mans de la presidenta dels Amics de les Enramades, Mari Calvo, que ha reivindicat la popularitat d’una festa que és «de la gent i per la gent». En la mateixa línia, per l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, les Enramades «no són només una festa, són un sentiment» i ha destacat «l’esforç de la gent i la voluntat de col·laborar, compartir i treballar per un fi comú». Com de costum, l’animació ha anat a càrrec dels músics de l’Escola de Música de Sallent i l’Esbart Vila de Sallent, que han interpretat el Toc d’Enramada i han aguantat estoicament la intensa calor que feia. La comitiva estava també acompanyada per la nova gegantona l’Enramada, estrenada a final del 2019, i que participava per primer cop a la festa. Un total de catorze carrers llueixen amb temàtiques ben diverses, alguns amb referències a la història sallentina com l’enramada de la Rampinya, que recorda les arrels del barri amb fotos d’abans i d’ara i una reproducció de l’antiga font. La plaça Catalunya s’ha convertit en l’estació de l’antic Carrilet i a la plaça Joan Vilaseca l’enramada autogestionada de l’Ateneu Popular Rocaus recorda la fàbrica de sifons amb un espectacular sifò gegant. La plaça de la Verdura simula un aquelarre, amb la presència de la geganta dedicada a la bruixa sallentina Joana la Negra. El carrer Torras Amat endinsa als visitants al fons del mar i un gran vaixell pirata desembarca al Sant Bernat, amb mercat inclòs. El carrer Cós viatja fins a Nova York i l’Àngel Guimerà s’ha convertit en un carrer de la ciutat blava marroquina de Chefchaouen. Els més petits tenen una visita obligada al carrer de la Unió dedicat a la Patrulla Canina. Hi ha carrers per a tots els gustos que es poden visitar durant tot el cap de setmana.