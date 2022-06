El Sidral, l'entitat que organitza la festa major infantil de Sant Joan de Vilatorrada, ha anunciat un ajornament de mitja hora de la cercavila de colors d'aquest divendres, de manera que començarà a 2/4 de 7, i no a les 6 tal com s'havia programat inicialment. El motiu, és intentar evitar l'exposició dels nens i nenes a la calor intensa, encara que sigui només per mitja hora. Així mateix, aconsella portar aigua i assistir-hi tant hidratats com sigui possible, entre altres coses perquè es preveu una gran concurrència de públic.

La cercavila, que començarà davant de l'institut Quercus, donarà el tret de sortida als actes de la festa major infantil, la Sant Joan City, que ha programat diverses activitats des d'aquest divendres i fins diumenge. Després de la cercavila, a la plaça Major, hi haurà una pluja de confetti, un sopar a la fresca a la plaça d ela Ludoteca, i a les 10 d ela nit, començarà un ball disco a Cal Gallifa.