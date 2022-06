Després d’un mes de maig amb màximes de rècord en alguns observatoris, l’onada de calor d’aquest juny també està deixant valors inusualment elevats per l’època a les comarques centrals, on ahir els termòmetres van superar els 40 graus en algunes poblacions del Bages com Artés (40,5), o Sant Salvador de Guardiola (40), i a la resta s’hi van acostar molt, amb valors per sobre dels 38 graus en la majoria d’observatoris del Bages i també del Solsonès, l’Anoia, i l’Alt Urgell. Manresa va arribar fins als 39

L’onada de calor es persistent, en la majoria dels casos amb màximes superiors als 35 graus des de dissabte, però va ser ahir que es van disparar, i les previsions indiquen que continuaran pujant tant avui com demà fins al punt d’assolir rècords històrics en un mes de juny. Fins ara, la punta d’aquesta onada de calor s’havia produït diumenge, amb valors de fins a 37,2 graus a Manresa o 38 a Solsona, però després d’una certa frenada dilluns i dimarts, ahir els termòmetres es van tornar a enfilar i van deixar els valors més alts registrats des de l’estiu passat, o fins i tot en alguns casos des de fa més temps (vegeu l’evolució de l’última setmana en alguns observatoris a la graella d’aquesta pàgina). Només alguns municipis del Pirineu o més pròximes al prelitoral van tenir ahir valors menys elevats que dies enrere, com Das (amb 32,8 graus respecte els 33,7 de dilluns), o Martorell (amb 34,7 respecte els 36,6 també de dilluns).

En canvi, la majoria d’observatoris van tenir registres propis d’un episodi calorós de ple estiu. Els 39 graus d’ahir a Manresa, per exemple, l’any passat només es van superar en tres ocasions en tot l’estiu, concretament del 12 al 14 d’agost en què es va assolir una màxima de 40,9 graus el dia 12.

I és que els valors inusuals registrats aquests darrers dies estan deixant temperatures que a Manresa superen en 4,4 graus la mitjana habitual de les màximes en un mes de juny (que és de 28,4), segons les dades de la Casa de la Culla, que gestiona el Parc de la Sèquia (vegeu el gràfic de la part superior de la pàgina). De moment, fins al dia 15, aquest juny està sent el que té les màximes més altes respecte la mitjana en tot el que portem de segle, i inusualment han estat per sobre tots els dies del mes. I això que el juny del 2019 també va ser calorós. A Manresa el termòmetre va arribar a marcar 42,1 graus el dia 28.

Nits de mal dormir

Les mínimes d’aquest juny també estan sent més altes de l’habitual, i que també es van disparar la nit de dilluns a dimarts amb valors que no van baixar dels 20 graus en pràcticament cap observatori de la regió central tret de les àrees de muntanya. A Manresa, el termòmetre va marcar una mínima de 22,4 graus, i encara n’hi va haver de superiors. En poblacions com Castellbell, Martorell, Oliana o Olesa, les mínimes van superar els 23.

Castellbell, en fase de prealerta per la sequera L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar va activar ahir DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) en fase de prealerta a conseqüència de la situació de sequera i fa una crida a la responsabilitat i a un ús raonable de l’aigua en què es prioritzi el bé comú. L’Ajuntament va emetre un BAN amb les recomanacions sobre les limitacions horàries en el rec, i la prohibició de neteja de carrers, paviments o vehicles utilitzant mànegues, entre altres. La situació és especialment delicada a la zona de Mas Enric-Can Prat i Sant Cristòfol (situació d’alerta) per l’escassetat d’aigua dels aqüífers i d’un ús elevat d’aquest recurs, i per això es demana un consum responsable a tota aquesta àrea per assegurar les necessitats bàsiques. Les recomanacions incloses al BAN són d’obligat compliment a tot aquest entorn.

El desmai de dos alumnes a Manresa augmenta la pressió perquè s’aturin les classes si fa molta calor L’onada de calor tan promíscua ha arribat quan encara no s’ha acabat el curs escolar, i això està generant problemes en alguns centres més enllà de les dificultats de concentració. Ahir es va saber que les altes temperatures van provocar el desmai de dos alumnes d’una escola de primària de Manresa, que s’haurien marejat per la calor, segons va poder saber aquest diari. Si bé no se’n van derivar més conseqüències, fets com aquest incrementen la pressió que aquests darrers dies ja ha estat fent la comunitat educativa al departament per tal de poder aturar les classes com a mínim en les hores de més calor. Iolanda Segura, del sindicat USTEC, lamentava ahir a Regió7 que des de la Generalitat no s’hagin atès aquestes peticions que, segons diu, també haurien arribat a la delegació de la Catalunya Central. «Responen que es vagi amb roba lleugera i que es begui molta aigua, quan la llei diu que, a més de 27 graus, s’ha de tancar el recinte si no hi ha mesures per pal·liar la calor».

J.E.V. Manresa