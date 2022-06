Un jove pastor bagenc s’estrena en la transhumància

Té 25 anys, des de nano ha conviscut i ha tingut cura de bestiar, durant anys ha fet de pastor per a altres propietaris, i des d’en fa tres té el seu propi ramat que cuida durant tot l’any per produir xais per al consum de carn. Es diu Sergi Alba i és un dels pocs pastors que queden a Manresa. Els seus més de 350 caps de bestiar els té habitualment a la zona de la Torre de Santa Catarina, per on pasturen cada dia lliurament en diferents finques fins a Sant Salvador de Guardiola. Aquest divendres, però, ha fet un pas més. S’ha convertit en un dels joves i escassos pastors que des del Bages emprenen el camí de la transhumància perquè el seu bestiar gaudeixi durant l’estiu de les pastures de l’alta muntanya. En aquest cas, de l’entorn de Gósol.

Fins arribar-hi, però, Alba tenia per endavant cinc o sis jornades de trajecte a peu conduint els 350 caps d’ovelles (i alguna cabra), acompanyat de tres gossos que no en perden pistonada, buscant els camins que històricament formen part de les vies de transhumància, que majoritàriament coincideixen amb camins de gran recorregut però que en alguns casos obliguen a travessar carreteres. «Que per què ara m’he decidit a fer transhumància? Sobretot, pel benestar dels animals. Amb el canvi climàtic aquí a l’estiu cada cop les calors son més intenses», i aquest divendres n’era la millor prova, «i això fa que el menjar de les pastures sigui també pitjor i més escàs, i també se’ns fa més difícil trobar aigua. A muntanya troben bona herba i aigua, és una molt bona alimentació que les enforteix». Allà hi estaran entre tres mesos i tres mesos i mig, depenent de com evolucioni el temps i el mateix ramat. La major part de les ovelles han estat cobertes durant les últimes setmanes i pugen prenyades, de manera que faran el procés de gestació (que dura uns cinc mesos) a alta muntanya i en tornar-ne, ja de nou a Manresa «començarà l’època més intensa de paridera, entre novembre i desembre», explica Sergi Alba. El jove pastor manresà ha arrencat aquest divendres a primera hora del matí el camí de transhumància que l’ha dut en una primera etapa des de Manresa fins al nucli de Castellnou de Bages i la Torre del Moro, passant per Sant Fruitós, entrant a Santpedor per la zona dels aiguamolls i creuant el poble per la ronda de Sant Pere. A la segona etapa, dissabte, preveia caranejar per la serra de Sallent per acabar marxant cap a l’església romànica de Sant Joan de Montdarn, en terme de Viver i Serrateix, ja al Berguedà. D’aquí, en successives jornades («calculo arribar al final del camí entre dimarts i dimecres») seguirà cap a Montclar, L’Espunyola, pujar cap a Capolat, creuar la mina de Sant Llorenç de Morunys per començar l’ascens cap als Rasos de Peguera i d’aquí, en una última etapa, arribar fins als prats de Gósol. Allà, el seu ramat, acabat d’esquilar i marcar per emprendre el camí, s’ajuntarà amb un altre ramat, «d’un pastor provinent de Seva», a Osona, amb el que compartiran pastures.