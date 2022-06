Infants i joves de Sant Joan fan festa grossa

Sant Joan de Vilatorrada ja s’ha convertit en Sant Joan City per viure la festa major infantil, una de les festes amb més identitat de la població. El tret de sortida es va donar ahir i la programació s’allarga durant tot el cap de setmana amb propostes potents com la merengada, ruixada i piscina de xocolata, el correfoc infantil, els jocs i tallers, i els espectacles. (Els actes i horaris es poden consultar a santjoanvilatorrada.cat).

Amb més de 30 anys d’història, la Festa Major Infantil de Sant Joan City recupera la total normalitat després de la pandèmia i això permet tornar a conviure amb el Kiku, el Super Pet, la Super Iaia, el Sendu, el Poli, la Bruixa Teti i molts més personatges. Segons la regidora Montse Jové, «els nens i nenes ho esperaven amb moltes ganes, ja fa dies que es respirava a l’ambient il·lusió i emoció». La festa major infantil atrau centenars de persones, de Sant Joan i de fora, i és tot un referent d’altres festes dedicades exclusivament als petis i adolescents. Ells són els autèntics protagonistes i s’impliquen al màxim en cada activitat. Per exemple, l’espectacle del correfoc infantil d’aquesta tarda mourà unes 200 persones, segons ha destacat Miquel Riera, de l’organització.

El Sidral és l’entitat que s’encarrega de programar la festa major infantil i d’organitzar l’Aula de les Arts al Carrer, una escola per aprendre a com fer la festa. Inclou l’aula de correfoc infantil i la teatre al carrer. En la primera branca, s’hi han sumat enguany una setantena de nens i nenes que al llarg de dos mesos han après a manipular pirotècnia, a identificar els elements de cada colla, i a practicar les coreografies de l’espectacle del correfoc.

Pel que fa la segona branca, ha comptat amb una vintena de participants que han assajat expressió corporal i preparat espectacles de carrer. «Estem molt contents amb la implicació dels petits», remarca Miquel Riera.

Els actes giren entorn de «Som éssers de colors», uns elements que van aparèixer ahir i que tindran feina intentant que el M3 (Monstre Màgic Maligne) no faci malifetes de les seves i segresti els colors identificatius de la festa major infantil (groc, blau, verd i vermell) per convertir-la en una festa grisa i avorrida.

L’organització de la Festa Major Infantil de Sant Joan City preveu una alta participació, «treballem per una resposta massiva, que podria ser de rècord». Entre les previsions també contemplen l’onada de calor, per això prenen mesures per poder-se refrescar.