Monistrol encarrila el nou espai de lleure al passeig de la Canaleta

Monistrol de Montserrat vol dignificar l’àmbit del passeig de la Canaleta i consolidar-lo com un espai verd i de lleure. L’Ajuntament ja disposa del projecte d’urbanització de l’espai que va encarregar a la Diputació de Barcelona, i ja està en tràmits de cara a la seva propera execució, que es preveu per a la propera tardor perquè els treballs estiguin llestos a l’estiu del 2023.

El projecte que es desenvoluparà sobre l’antic torrent és el resultat d’un procés participatiu amb tres alternatives que es va dur a terme l’estiu passat, i com que hi va haver un empat entre dues, «s’ha buscat una solució intermèdia», explica l’alcalde de Monistrol, Joan Miguel.

L’àmbit d’actuació afecta un solar de propietat municipal d’uns 1.800 metres quadrats que l’Ajuntament el va adquirir en el seu dia mitjançant un procés d’expropiació. Actualment està en desús, però amb la urbanització se li vol donar una utilitat pública com a zona de confort i esbarjo en un espai verd.

El projecte que ha elaborat la Diputació planteja un ampli espai de passeig i zona verda amb una font, l’espai del rec, i un mirador amb una tarima de fusta, a banda de bancs per seure i mobiliari divers. A més, inclou un àmbit amb jocs infantils, i una pista amb cistelles de bàsquet «per evitar els riscos que ara tenen els jocs concentrats a la plaça de la Font Gran», diu Miguel.

Aquest nou espai també incorporarà l’històric camí ral cap a Esparreguera, amb unes escales, gran part dels murs actuals existents, i també recupera un edifici de propietat municipal «sense valor patrimonial però amb valor sentimental» al costat del plataner monumental de Can Gibert. Aquest edifici, que antigament es feia servir com a magatzem per guardar les eines de la pagesia, conservarà les restes però eliminarà el sostre i se substituirà per un de vegetal, de manera que quedarà més integrat en el conjunt de l’entorn.

L’objectiu de tot plegat és crear un espai de gaudi pensat especialment per als habitants de Monistrol però també per als de fora, tenint en compte que és una zona que pot ser freqüentada per als visitants. El projecte es dissenya com un espai sostenible que poteniï el caràcter actual del lloc amb els nous usos que s’hi plantegen.

L’Ajuntament de Monistrol ja ha fet l’aprovació inicial del projecte, que puja a prop de 400.000 euros, i compta amb subvencions del PUOSC i la Diputació.

Dues dècades d’actuacions

Aquesta obra permetrà anar completant la urbanització de l’antic torrent de la Canaleta, que va començar l’any 2000 amb el cobriment de la torrentera.

A aquesta intervenció li va seguir la del 2010, que va consistir en l’adequació d’un passeig, que al llarg d’aquesta dècada els veïns de Monistrol ja han consolidat com la principal zona verda i de passeig del municipi, tenint en compte que no hi circulen vehicles. A partir d’aquí, l’Ajuntament va voler que fossin els veïns qui escollissin la manera de completar el conjunt de l’espai amb el solar que quedava pendent d’urbanitzar, i per això va obrir un procés participatiu amb tres opcions que tenien en comú ser una zona verda.