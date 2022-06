"Vaig descobrir les Enramades de Sallent a través d'Instagram"

Les Enramades de Sallent han tornat amb un esclat d’imaginació i color, i uns carrers que reben molts visitants. Per engalanar els carrers els sallentins utilitzen tot tipus de materials, amb una presència cada any més important de material reciclat. És «un autèntic espectacle», tal i com descriu Maria Jesús Fernández, veïna d’Artés, que aquest migdia contemplava les figures d’un dels carrers juntament amb la seva família. Fernández assegura que sempre que pot va a Sallent per Corpus, per «veure en directe» els carrers engalanats.

«Estem aquí gràcies a les xarxes socials», explicava el barceloní Ferran Bosch per justificar la seva visita, amb la família, a les Enramades. Era el primer cop que visitava Sallent i afirmava que s’emporta una bona experiència.

Seguint la mateixa línia, l’igualadí Joan Sala feia referència al poder d’Internet per donar a conèixer les festes que es realitzen als petits pobles de Catalunya. «Vaig descobrir les Enramades a través d’Instagram i des de llavors vinc cada any». Sala també comentava que «el muntatge i el treball és espectacular».

Pel que fa a sallentins consultats per aquest diari, es mostraven satisfets amb el retorn de les Enramades en el format tradicional després dels dos anys de pandèmia. L’any passat es va delimitar en un únic espai a la zona de passeig i al 2020 només es van engalanar els balcons, en un acció pràcticament de persistència, per no perdre les enramades, enmig del tancament de totes les activitats pel confinament de la pandèmia.

«Després de dos anys ja hi havia ganes de gaudir d’unes Enramades en condicions», apuntava l’Imma, que també valorava positivament les activitats paral·leles que s’han programat durant aquests dies; com per exemple la cercavila dels Gegants Fillols de Sallent, la cantada d’Havaneres o la trobada de Balladors de les Balladetes. Per la seva part, l’Òscar destacava que «veure altre cop els carrers engalanats era molt maco» i opinava que «festes com aquesta atrauen gent al municipi i fan que tingui ressó per tot el territori català».

Les enramades de Sallent es podran veure fins al proper dilluns a diversos carrers i places. Veïns de cada carrrer han treballat durant mesos per poder crear cada enramada. A banda, a nivell particular, també s’han guarnit balcons i façanes per a l‘ocasió.