La infermera Anna Ramírez, de l'ICS Catalunya Central, analitza en un estudi els factors de risc cardiovascular en dones amb diabetis. La investigació en què participa la investigadora manresana parteix del fet que els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 presenten un risc cardiovascular entre 2 i 4 vegades superior a la població no diabètica i que les dones, en particular, presenten un excés de risc en comparació amb els homes.

«Algunes metanàlisis confirmen un excés de risc en malaltia coronària i malaltia cerebrovascular de fins a un 40% respecte dels homes. També, presenten un pitjor control dels factors de risc cardiovascular especialment en el perfil lipídic. Actualment, se’n desconeixen les causes, tot i que s'han postulat vàries hipòtesis explicatives», explica.

El treball, impulsat per Grup de Recerca Epidemiològica en Diabetis des de l’Atenció Primària (DAP-Cat), pretén estudiar les diferències dels factors de risc cardiovascular de les persones amb diabetis tipus 2 des de la perspectiva de gènere, per tal de conèixer les diferències entre homes i dones i de fer un abordatge més equitatiu. En aquest sentit, explica que «la recerca clínica s'ha fet des d'un vessant androcèntric, amb infrarepresentació de les dones en molts àmbits i extrapolant les dades dels homes a les dones. En els darrers anys això està canviant i és quan han començat a evidenciar-se aquestes diferències en salut entre homes i dones. Conèixer com afecta la salut als homes i a les dones ajudarà a fer un abordatge més adequat dels problemes de salut».

La Fundació IDIAP Jordi Gol va concedir a Ramírez un dels ajuts anuals per a la recerca en atenció primària per a la continuïtat d’aquest treball.