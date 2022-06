La Festa Major Infantil de Sant Joan recupera l’alta participació

Sant Joan de Vilatorrada ha celebrat aquest cap de setmana la seva Festa Major Infantil, que enguany tenia com a lema «Som éssers de colors». És una festa amb més de 30 anys d’història. El Sant Joan City, nom amb el qual els joves denominen la població aquests dies, ha recuperar una atapeïda agenda d’actes.

La pluja de confeti de divendres, la merengada i el correfoc de dissabte, i els tallers infantils i l’espectacle de clausura de diumenge van ser els actes amb una major afluència de públic.

Miquel Riera, membre de la Companyia El Sidral, entitat organitzadora de la Festa Major Infantil, destacava ahir el retorn a la normalitat i a la resposta del públic, posant èmfasi en el fet que tot i els canvis soferts a última hora degut a les altes temperatures que ens han acompanyat aquests dies no han privat de fer la festa.

En referència l’acte que va posar el punt final a la festa d’enguany, la representació de «Som éssers de colors», destacava que «amb la força de tots els colors ha quedat demostrat que es poden fer coses increïbles».

L’espectacle representava les diferències que pot haver-hi entre persones, ja siguin per raó de raça, gènere o aparença física, a través dels quatre colors del parxís (blau, groc, verd i vermell). Cada grup de color sortia per separat i al final s’unien per realitzar figures acrobàtiques. «El que en un principi semblava impossible de fer, ho han aconseguit amb l’ajuda de tots i de forma col·lectiva», assenyalava Riera en acabar l’actuació.

Un cop finalitzat l’espectacle, que va anar a càrrec dels alumnes de l’Aula de Teatre de Carrer, la festa es va traslladar a la fàbrica Cal Gallifa, on es va oferir un vermut per a tota la quitxalla.