Castellbell vol ampliar el CAP i reclamarà que pugui oferir un servei continuat

Castellbell i el Vilar vol ampliar el centre mèdic Doctor Emili Viudes per millorar el servei i disposar de l’espai necessari per poder oferir atenció presencial les 24 hores.

Personal tècnic del CatSalut ja va visitar fa uns dies les instal·lacions, juntament amb tècnics municipals i l’alcaldessa de la població, Montserrat Badia, amb la idea de començar a preparar la redacció del projecte. Es tracta d’estudiar conjuntament una proposta, i a partir d’aquí redactar el projecte executiu i anar buscant finançament per a les obres, diu Badia. Uns propòsits que l’equip de govern es marca per al que queda de mandat, de manera que ho pugui deixar més o menys tot encarrilat de cara a l’execució dels treballs en el següent.

El CAP ocupa una sola planta d’un edifici situat al carrer Rosa d’Abril amb carrer de l’Església, i actualment ofereix servei de medicina amb tres metges de capçalera, de pediatria, i darrerament s’hi ha incorporat el de salut mental comunitària. Funciona en horari de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre, de manera que durant les nits i els caps de setmana és tancat i els usuaris han d’acudir al CAP de Monistrol de Montserrat.

L’objectiu és fer l’ampliació en un solar adjacent a l’edifici actual pel carrer de l’Església, de propietat municipal i amb la qualificació de sòl urbà, que permetria triplicar l’espai del conjunt del recinte, comptant que inclouria espais enjardinats i una àmplia àrea d’aparcaments a peu pla per a ambulàncies i altres vehicles d’emergències. «Volem guanyar en serveis i en comoditat», apunta Badia, amb la possibilitat que es pogués incorporar una àrea d’odontologia (que ara no hi és), o fins i tot es pogués ampliar la de pediatria i les àrees de descans. Igualment, es voldria dotar l’equipament de més habitacions amb lliteres per poder fer guàrdies amb un servei assistencial les 24 hores del dia.

Badia remarca la necessitat d’una ampliació de l’equipament perquè l’actual ha quedat petit per poder donar servei al conjunt de la població, que ha anat augmentant. I és que el CAP de Castellbell també és el de referència de Vacarisses i de Rellinars, i es congestiona especialment durant els estius, tenint en compte que en aquests municipis hi ha urbanitzacions i molta segona residència que incrementen molt la població.