L'Ajuntament del Pont de Vilomara exigeix al departament de Salut que assigni un segon metge de capçalera a CAP d'aquest municipi, en resposta al compromís que va prendre la Generalitat per fer efectiu el nomenament el mes de maig passat, a través de la Secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Meritxell Budó, en una visita que va fer a la població dies abans. El febrer, aquest ambulatori es va quedar sense un dels dos facultatius que tenia quan es va jubilar el doctor Josep Lluís Irujo.

Davant d'aquest incompliment, l'alcalde del Pont, Enric Campàs, ha fet arribar una carta al Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en la que presenta el seu "més ferm disgust" per la falta de compromís del departament envers la substitució de la baixa d'Irujo. Campàs remarca que "aquest malestar augmenta considerablement en veure la falta de compromís del departament de Salut després d’haver incomplert la paraula que se’ns va donar a través de Meritxell Budó de substituir, durant el passat mes de maig, la plaça que el Dr. Irujo va deixar vacant per la seva jubilació.” Així mateix, i segons apunten fonts municipals, la decepció de l’alcalde encara és més gran després que s'hauria assabentat per canals no oficials que el departament tindria intenció de fer efectiva la substitució més endavant i no ara. Una qüestió que Campàs considera “extremadament greu”, pel fet que "no han estat capaços de comunicar-me el retard en la substitució i, sobretot, els motius pels que es produeix aquesta situació”. Davant d'això, l’alcalde afirma que “òbviament la nostra confiança ha desaparegut i espero que el compromís que van adquirir no fossin paraules buides, pel que exigim que compleixin amb la seva paraula i incorporin, de manera immediata, aquesta nova persona per cobrir la plaça vacant”.

Mesos d'estira i arronsa

La demanda per part de l'Ajuntament del Pont ja ve de lluny. El mes de desembre passat, en una reunió a la que hi van assistir membres de la direcció del CAP de Sant Vicenç de Castellet, del qual en depèn el consultori local, i amb la participació també d'Elisabeth Descals, directora del SAP Bages-Berguedà-Moianès, es va informar al consistori vilomarenc que no es pretenia cobrir la plaça que aquest facultatiu deixava vacant, proposant un canvi de model assistencial en el que incorporarien dues places d’infermeria i una d’administració, però sense restablir la plaça que aquest facultatiu deixava vacant per jubilació.

En aquells moments el consistori va mostrar el seu desacord amb aquella decisió perquè “creiem fermament que un municipi com el nostre, de 4000 habitants, necessita, com a mínim, dos facultatius per garantir un servei d’atenció digne per als nostres veïns i veïnes”.

Al febrer d’aquest any, el grup parlamentari socialista va presentar, a instàncies de l’Ajuntament del Pont una proposta de resolució al registre del Parlament de Catalunya sobre el consultori mèdic del municipi per tal que sigui tractada davant la Comissió de Salut del mateix Parlament.

Durant el mes de març any, la conselleria va canviar de parer i es va comprometre, en una reunió mantinguda amb les Imma Cervós i Teresa Sabater, responsables del CatSalut a la Regió Sanitària Catalunya Central, a fer la substitució i que estaven treballant per a fer-la efectiva el més aviat possible. Posteriorment, el passat 25 d’abril, en una reunió mantinguda amb diverses responsables territorials del CatSalut i de l’ICS, en la que també va participar-hi Meritxell Budó, Secretària d'Atenció Sanitària i Participació del Departament, es va donar la paraula que durant el mes de maig s’incorporaria la persona que substituiria al Dr. Irujo i, per tant, el municipi recuperaria els dos facultatius per garantir una atenció digne per als seus veïns i veïnes.