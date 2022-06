Navàs ha lamentat aquest dimarts la pèrdua del doctor Gabriel Martín Pueyo, que ha mort a l'edat de 71 anys. Durant anys va exercir de metge en aquesta població, d'on també va ser regidor entre el 1995 i el 1996. La família optarà per un comiat en la intimitat, sense cerimònia, però l'Ajuntament li ha volgut expressar el seu condol, especialment a la seva esposa, Anna Rubio, que també ha estat regidora de l'equip de govern en aquest mandat.

Martín va destacar per una llarga trajectòria com a metge de la població, ja des dels anys 80, tant en la vessant pública com privada, i justament va promoure la construcció de l'actual Centre d'Atenció Primària mentre va ser regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Navàs, a mitjan dels anys 90. Ell mateix hi va exercir com a metge des de la seva inauguració, el 1998, i fins que es va jubilar com a professional de la sanitat pública el 2016.

La mort de Martín ha commocionat el poble, on no només era molt conegut tant per la seva professió i per la seva curta però intensa trajectòria política a l'Ajuntament, sinó també per la implicació amb múltiples entitats, i en especial amb les sortides i caminades que sobretot aquests darrers anys l'havien vinculat al Centre Excursionista de Navàs. També va ser un ferm defensor d'un institut públic al municipi, fins al punt que el 2010 va ser un dels pares que va lluitar i va participar en els moviments que hi va haver al col·legi públic Sant Jordi per reivindicar la construcció d'un edifici per a la secundària a través de la Plataforma per un Institut Digne.

A través d'un comunicat emès aquesta mateixa tarda, l'Ajuntament recorda Gabriel Martín com un home "dialogant, treballador i lluitador", i trasllada el condol a tots els seus familiars i amics.