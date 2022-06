L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja treballa en la confecció del programa d’activitats de cara a la celebració de l’Estiu Jove, que tindrà lloc entre l’1 i el 24 de juliol, i ho fa a partir de les propostes suggerides pel propi jovent del poble després del procés participatiu que ha estat fent i que ha involucrat més de 300 nois i noies del municipi.

El primer dels punts de trobada es va realitzar durant el mes d’abril, i hi van prendre part una vintena de persones que ja van suggerir les primeres propostes. Durant la setmana següent es va habilitar una bústia de recollida de propostes, tant virtual com física, on van sumar-se noves idees d’activitats per fer-se durant l’estiu. Posteriorment, amb totes les activitats proposades, es va habilitar un formulari on es podien votar les propostes que més engrescaven, i en aquest cas hi van participar 315 nois i noies.

És a partir d’aquests darrers resultats que l’Ajuntament està elaborant ara el programa definitiu de l’Estiu Jove, que donarà a conèixer properament i que se celebrarà tots els dies entre l’1 i el 24 de juliol.

El procés participatiu que s’ha obert per a l’Estiu Jove forma part del programa Unexe’t, impulsat per l’Ajuntament de Sant Fruitós.