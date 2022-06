Les activitats d’educació ambiental del Consorci tanquen amb uns números molt positius malgrat que el curs 2021-2022 encara ha estat marcat per algunes restriccions i incerteses relacionades amb la pandèmia. Gairebé 8.000 persones (la gran majoria d’elles, alumnat de primària i secundària) han participat a les diferents activitats proposades.

Per una banda, hi ha el programa d’educació ambiental que porten a terme el Consorci del Bages i el Camp d’Aprenentatge del Bages, que inclou visites al Parc Ambiental de Bufalvent, al Parc del Secà, la realització de tallers dins l’àmbit de residus, assessoraments a centres educatius, xerrades, etc. Durant aquest curs s’han realitzat 144 actuacions en les quals han participat un total de 3.584 alumnes. Les activitats amb més demanda han estat les visites al del Parc del Secà i al Parc Ambiental de Bufalvent per les quals han passat 1.178 alumnes de diferents centres educatius que han pogut veure on es destinen i com es tracten alguns dels residus que generem i com ens podem relacionar amb l’entorn d’una manera més sostenible. I un total de 1.532 alumnes han realitzat tallers com “Les propietats dels materials” o “Reciclem l’oli fent sabó”.

Aquest programa d’educació ambiental també inclou les activitats relacionades amb els Projectes Compartits, que cada dos anys es fan sobre la temàtica dels residus. Aquest curs hi han participat 16 centres de primària de Bages i Moianès i 2 instituts.

D’altra banda, el Parc Ambiental i el Parc del Secà també han rebut 14 visites amb un total de 233 joves i adults provinents de diferents entitats com Càritas, Fundació Ampans, Punt Òmnia La Balconada, Escola d'Agricultura i Tarpuna Coop, Òmnium Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i la UNED.

Més de 4.000 participants a les activitats a les deixalleries

El Consorci, a més, també du a terme cada curs el programa “La deixalleria mòbil va a l’escola” que té una molt bona acollida per part dels centres educatius que reben la visita de la deixalleria mòbil i realitzen activitats educatives relacionades amb els residus o visites a deixalleries fixes. Aquest curs, la mòbil ha visitat 39 centres educatius de la comarca del Bages i Moianès, hi ha participat 4.104 alumnes, i s’han registrat 1.140 entrades de residus. Les activitats més demanades han estat “Les 3R” i “Els nostres residus” adreçades a cicle mitjà i cicle inicial, respectivament; i la nova activitat “Quin desastre!” adreçada a educació infantil. Les visites a la deixalleria fixa també han continuat actives i a l'activitat “Fixa’t en la fixa” hi han participat 479 alumnes.