Sant Fruitós de Bages viurà la festa major d'estiu amb els escenaris del Cobert de la Màquina de Batre, el Bosquet i l’Era de Cal Vallbona com a punts principals on se celebraran tota mena de propostes de cultura i oci per a tots els gustos. El programa d'enguany, el primer després de la pandèmia, recupera tots els actes de les anteriors edicions, amb una programació que anirà des del dimarts 28 de juny fins al dilluns 4 de juliol.

El tret de sortida, com ja és habitual, el donarà el Batibull, la festa major infantil del municipi, que enguany tornarà a comptar amb els personatges de la Nita, el Fruitós i el Benet. El dimarts 28 de juny, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, Pep Callau i els Pepsicolen acompanyats pels Tabalers Asmodaics i Golatiers faran la tradicional cercavila pel municipi que acabarà amb el "Tumàcat Músic Xou" amb la companyia Més Tumàcat, sota el Cobert, un espectacle d'humor i música que farà gaudir als més petits de la casa.

Dimecres 29 de juny

A partir de 2/4 de 7, la Tresca i la Verdesca portaran l'espectacle d'animació "Històries d'aigua" sota el Cobert de la Màquina de Batre, una proposta de cançons i danses amb l'aigua com a fil conductor que refrescarà la tarda del dimecres. A partir de 2/4 de 8 del vespre, l'espai socioeducatiu Cal clic oferirà un taller de bombolles pels infants.

Entrada la nit, a partir de 2/4 d'11, torna la tradicional banyada nocturna amb inflables, a les piscines municipals. L'entrada solidària es destinarà a la recerca per les persones afectades de covid persistent. El preu serà gratuït pels menors de 5 anys, d'1 euro pels infants de 6 a 13 anys i de 2 euros pels majors de 14 anys.

Dijous 30 de juny

A la tarda es podrà ballar amb la Disco Pinky, a partir de 2/4 de 7 sota el Cobert. Després de la festa, els organitzadors anuncien per als assistents una «sorpresa ‘eufòrica’ que de ben segur els deixarà bocabadats».

A partir de 2/4 de 9, sopar de carmanyola per continuar amb el cinema a la fresca, a 2/4 de 10 del vespre, amb la projecció de "Trolls 2: Gira mundial".

Durant els tres dies de Batibull els infants podran gaudir de l'inflable de la Màquina de Batre des de les 5 fins a 2/4 de 7 de la tarda.

Divendres 1 de juliol

La Festa Major per a tots els públics començarà el divendres 1 de juliol, a partir de les 7 de la tarda amb la rua del pubillatge que sortirà des del Nexe-Espai de Cultura, que finalitzarà a l'Era de Cal Vallbona, amb l'acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Sant Fruitós de Bages. També es podrà gaudir de les actuacions de l'Esbart Som Riu d'Or acompanyats pels Tabalers Asmodaics i Goliaters .

A partir de les 9 del vespre, El Bosquet es convertirà en l'escenari de la Festa Andalusa, on l'Escuela de Baile Lourdes Jiménez oferirà diferents quadres de flamenc i, posteriorment, el cantautor terrassenc Antonio Maya farà sonar cançons pròpies i versions de grans autors a ritme de rumba.

Paral·lelament, a partir de 2/4 de 10 del vespre, la banda de rock Juriol oferirà les cançons del seu disc de debut "T'he trobat" sota el Cobert de la Màquina de Batre. Aquest grup, format per músics amb trajectòria en formacions com Doctor Prats, Misfru o TAO, compta amb la santfruitosenca Clara Oliveres com a compositora, cantant i guitarrista.

Un cop finalitzi el concert, a les 11 de la nit, retorna l'espectacle Piromusical de Focs artificials que es recupera després de 9 anys sense celebrar-se.

A partir de ¾ de 12 de la nit, sota el Cobert, arribarà l'hora de ballar amb la proposta trencadora "Electrobacasis”, a càrrec de la Camerata Bacasis, la cantant Marta Trujillo i el DJ Arzzet, on sonaran grans èxits dels darrers 50 anys passant pel pop, el rock o el house. La nit acabarà amb la sessió del santfruitosenc DJ Arzzet, un clàssic de la festa major del municipi.

Dissabte 2 de juliol

La matinal del dissabte començarà amb una nova proposta, visites guiades a espais que encara són desconeguts per a algunes persones del municipi. Enguany s'han escollit les pintures rupestres de Les Brucardes i l'emissora Ràdio Sant Fruitós, que aquest 2022 celebra el seu 40è aniversari. Les visites es realitzaran de 9 a 11 del matí i caldrà reservar plaça a la web municipal.

A les 11 del matí, a l'Era de Cal Vallbona, el polifacètic i televisiu Xavi Lozano oferirà el concert Bufa & Sons, on els i les assistents podran sorprendre's amb música feta amb tota mena d'objectes.

A partir de 2/4 de 8 del vespre el Bosquet acollirà la tradicional Ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell i posteriorment, a 2/4 de 10 de la nit, Xarop de nit oferirà el ball per a la gent gran amb melodies de tots els temps.

El Cobert de la Màquina de Batre serà l'espai on hi haurà festa i música non-stop fins ben entrada la nit. A partir de les 11, The Txandals faran ballar amb el seu repertori de música dels 80s i 90s fins a les cançons que més sonen avui dia i a partir de la 1 de la nit es podrà gaudir de la sessió de ball revival de Cocodril Club, amb Albert Malla, la festa de celebració dels 40 anys de Ràdio Sant Fruitós que omplirà de música i gresca el cobert fins a 2/4 de 4 de la matinada.

Diumenge 3 de juliol

S’iniciarà amb una proposta d'esport i lleure familiar: una cursa d'orientació mixta. Les persones que s'hi inscriguin prèviament, hauran de trobar un total de 25 fites en un espai delimitat entre punts del nucli urbà i la Torre del Sanmartí.

A partir de les 12 del migdia sota el Cobert de la Màquina de Batre es podrà gaudir de la matinal de cultura popular amb les actuacions de danses tradicionals amb l'esbart Som Riu d'Or, el ball dels Gegants de Sant Fruitós i l'actuació castellera amb els Picapolls de la Gavarresa.

A partir de ¼ de 2 començarà el concert vermut, a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós i del Club de la Guitarra.

I com ja és tradicional, la tarda del diumenge arriba el concert de festa Major, a les 7 de la tarda sota el Cobert, enguany amb l'orquestra The Wellcome Band i posteriorment, a partir de les 10 de la nit, el gran ball de festa Major.

Dilluns 4 de juliol

Es podrà participar en un escape room per aconseguir descobrir un antic tresor que es troba amagat al municipi. Amb grups de màxim 6 persones els i les participants podran jugar-hi des de 2/4 de 5 de la tarda i fins a 2/4 de 10 de la nit.

A partir de ¾ de 7 de la tarda, sota el Cobert, el gimnàs V2O oferirà el seu festival d'estiu i a partir de 2/4 de 9 del vespre hi haurà un sopar de carmanyola.

En aquest escenari, a ¾ de 10 del vespre, s'anunciaran les propostes guanyadores de l'edició 2022 del pressupost participatiu 2022.

La Festa Major d'estiu del municipi finalitzarà, com ja és tradició, amb una nit d'humor, que aquest any portarà a l'escenari del Cobert a Andreu Casanoves, l'humorista que farà riure amb el seu espectacle "Tinder Sorpresa", amb les anècdotes més divertides de lligar virtualment.

Activitats paral·leles

El dijous 30 de juny el Bosquet serà l'escenari d'una nova edició del 7 de tapes i 7 de vins, una vesprada on es podran degustar tapes i vins i gaudir de l'acompanyament de música en directe.

L'esdeveniment, impulsat pel Nou Celler amb el suport de l'Ajuntament, compta amb els següents cuiners convidats: Jordi Llobet d'Espai Gastro, Pep del Klam, Jordi Servalls del Kursaal, Genís Noguera de Cal Fusteret, Sergi de Ca la Belén, Creps L'Un per l'altre, Violant Gourmet i Forn de Cabrianes. Els cellers escollits per aquesta edició són el Costers del Sio, Muscàndia, Massaluca, Solergibert, Fargas Fargas, Rende Masdéu i Els vins del Narcís.

La cantant Àuria Franch i Els Bingueros seran els encarregats d'amenitzar l'esdeveniment.

La proposta començarà a dos quarts de vuit del vespre i s'allargarà fins a les dotze de la nit.

Els tiquets es poden comprar de forma anticipada al Nou Celler, al restaurant Klam, al Forn de Cabrianes, a Ca La Belén, a Violant Gourmet i al restaurant Kursaal de Manresa a un preu de 20 € que inclou 3 vins, 4 tapes i una copa i un porta copes de regal. El mateix dia de l'esdeveniment també es podran adquirir aquests tiquets per 25 euros o tiquets especials de 2 tapes a 6 euros o 2 vins a 8 euros.