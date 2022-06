Sant Joan de Vilatorrada celebrarà a partir de la revetlla de Sant Joan els plats forts de la seva festa major. La gran novetat, però, és la jornada que es dedicarà als gegants del municipi el dissabte 25 de juny en homenatge al seu 40è aniversari.

Sant Joan de Vilatorrada té cinc gegants, però els primers van ser la Roser la Filadora i el Joanet del Cardener. Posteriorment els van seguir l’Home del Palillo i el Palillet i la més jove, la Martina de Torroella, estrenada l’any 2019. A la festa hi participaran tots els gegants de Sant Joan així com representants de Manresa i de Xàldiga.

Entre dijous i dissabte la Sala de Cultura de Cal Gallifa acollirà una exposició de gegants on hi haurà el bestiari de Sant Joan, els gegants i els cavallets de Manresa i també el bestiari de Xàldiga. Tot i això, els actes dedicats a l’aniversari geganter començaran el dissabte a 2/4 de set de la tarda amb la plantada de gegants a l’exterior de Cal Gallifa. Mitja hora més tard, començarà la gran festa dels gegants amb la cercavila per diversos carrers del poble. Un cop arribats a la plaça Major, es mostraran els balls dels diferents gegants participants.

Per complementar la celebració de l’aniversari dels gegants, s’ha apostat per oferir una mostra de correfoc per primera vegada a Sant Joan de Vilatorrada. La regidora de Cultura de Sant Joan, Montse Jové, explica que s’ha volgut introduir el correfoc dirigit als adults ja que sí que n’hi ha un per la festa major infantil. Els encarregats de dur-lo a terme seran Xàldiga Taller de Festes, l’encarregada de dur a terme el correfoc de Manresa, entre altres actes festius de la Catalunya Central. La mostra de correfoc tindrà lloc a partir de les 10 de la nit al carrer Vilaseca, davant de Cal Gallifa.

La jornada clourà amb una actuació del músic i humorista Lo Pau de Ponts a la plaça Major del poble.

Tots els actes de la vesprada dels 40 anys dels gegants s’han organitzat des de la Regidoria de Cultura i la colla gegantera de La Verbena, amb la col·laboració especial dels Geganters de Manresa, els Cavallets de Sant Jordi de Manresa, Xàldiga Taller de Festes i la Banda del Gínjol.