La família Roqueta (Abadal) i David Seijas (Gallina de Piel Wines) llancen "Dolç de Foc Espurnes", el segon vi del projecte “Dolç de Foc” iniciat l'any 2016. La passada tardor es presentava el primer vi, Dolç de Foc Flama, una reinterpretació d'una recepta històrica de la família Roqueta, transmesa de generació en generació, de la qual es van elaborar 258 ampolles numerades.

Després de la reinterpretació, i fruit del coneixement d'aquesta tècnica, Dolç de Foc Espurnes esdevé la reinvenció del concepte del vi bullit. Com expliquen els impulsors del projecte "de tota flama hi ha espurnes i per això aquest segon vi neix amb la intenció de transformar el concepte dels vins dolços més tradicionals, amb la voluntat d'apropar i fer més accessible el concepte del vi bullit pel consumidor actual. D'aromes frescos i perfumats, jove i modern, i alhora complex, va un pas més enllà assolint un perfecte equilibri entre acidesa i dolçor".

Un vi bullit en el que es treballa l'art del cupatge amb diferents elements, cadascun aportant unes característiques singulars al resultat final: de dolçor i frescor equilibrats, és de final llarg i persistent.

El projecte Dolç de Foc recupera una tradició ancestral a la comarca, i a la vegada és un homenatge a la cultura popular catalana, a la manera de celebrar les festes i de compartir els àpats. "Som una terra de foc, que ho celebra tot al voltant del foc, a la castanyada, per Sant Joan, per la Patum, etc. Venim del foc, perquè el foc va canviar la nostra història i tenim una forta tradició culinària i gastronòmica al seu voltant”, assegurava David Seijas en la presentació de la primera part del projecte.

El nou vi, Espurnes, es presenta coincidint amb la celebració de Sant Joan d'aquest any, per gaudir com mai amb les coques, especialment les de fruites confitades. Un vi ideal per delectar-se amb bona gastronomia i en bona companyia, també es pot gaudir amb torrons, amb una tarta tatin o acompanyant un "micuit" de fetge d'ànec.

La família Roqueta és de les poques famílies vinícoles catalanes que es remunten al segle XII en l’estudi de la seva genealogia. Història, cultura i negoci s'entrellacen en el cognom Roqueta, sustentat al vi, tant lligat a la història de les grans cultures mediterrànies. A la Masia Roqueta, documentada des de l’any 1199, al terme de Santa Maria d'Horta d'Avinyó, hi ha emmagatzemat el vi ranci patrimoni de la família, del que actualment se n'extreuen unes poques ampolles sota la marca Abadal Sagristia, que avui en dia és una col·lecció única a Catalunya.

David Seijas té una llarga i reconeguda trajectòria en el món del vi. Amb experiència en diferents àmbits del sector del vi com la formació i la creació de vins, va exercir com a sommelier de elBulli durant més de 10 anys. Reconegut amb importants premis, com la Nariz de Oro el 2006 o el Premi Nacional de Gastronomia el 2010, és autor de diverses publicacions reconegudes entorn del vi. És co-fundador de Gallina de Piel Wines, el "No-Celler" by David Seijas.