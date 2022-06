Callús dona demà, divendres 24 de juny, el tret de sortida a la festa major, que fins dilluns omplirà el poble d’activitats culturals i lúdiques. Després del parèntesi de la covid, que el 2020 va obligar a suspendre la festa i el 2021 a celebrar-la en format reduït, enguany es recupera una programació completa i variada, amb propostes per a totes les edats. La regidora de Cultura, Amàlia Moragas, remarca la voluntat de «programar actes per a petits, joves i adults» per tal que la Festa Major de Callús «sigui atractiva per a tothom».

Una de les propostes més potents és l’espectacle que farà el Peyu. Pujarà a l’escenari del Casal del Poble dissabte a 2/4 de 6 de la tarda amb «Peyu, l’home orquestra». Les entrades valen 5 euros i es poden comprar anticipades a l’Ajuntament de Callús. Ahir se n’havien adquirit pràcticament 200 (la sala té una capacitat per a unes 300 persones). La música serà un altre dels ingredients essencials de la festa, amb el pop de Duet 8Strings de demà a la nit, els concerts de Pony Pisador i Vizuri de dissabte, i el ball amb el duet Lucky Luck de diumenge. A part de les actuacions musicals, els joves també podran gaudir del Txupinasso i el cercatasques de dissabte a la nit. En canvi, s’ha anul·lat la baixada d’andròmines per falta d’inscripcions. Sardanes, havaneres, i danses amb l’esbart manresà són propostes per atraure a públic amant del folklore, com també la cercavila de gegants de dissabte a la tarda. La gastronomia també serà present a la festa major amb diferents propostes: el sopar de tapes de demà a càrrec dels restauradors de Callús i amenitzat pel duet de rumba catalana Son del Aire; el concurs de paelles de dissabte al matí; i el sopar popular de dilluns. El ventall d’activitats és ampli, ja que també hi haurà exposicions (de dibuixos infantils i del centenari del CF Callús), torneig d’escacs, i es recupera el partit de futbol casades contra solteres. Per als infants s’han programat propostes atractives com ara el bicikids i l’espectacle de circ de dissabte, i el tobogan gegant de diumenge, «que l’any passat va tenir molt bona acceptació i aquest any serà més llarg», remarca la regidora. També diumenge, un correfoc infantil precedirà el castell de focs de la nit. I dilluns, els nens i nenes podran remullar-se a la festa de l’escuma i fer tallers i manualitats. La regidora Amàlia Moragas fa una crida a la participació i agraeix «la implicació dels treballadors de l’Ajuntament i de les persones que voluntàriament s’impliquen en l’organització de la festa».