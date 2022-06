Un centre de la Fundació Ampans ha acollit aquesta setmana la xerrada "Foc i tradició' amb què els Agents Rurals expliquen les mesures de seguretat que cal obeir per gaudir de manera segura de les tradicions de foc de la nostra cultura.

D’entre aquestes mesures, destaca el fet de que no es pot fer foc ni utilitzar material pirotècnic a menys de 500 metres d’una zona forestal; no es poden llençar coets que puguin arribar a una zona arbrada o de vegetació; i tampoc es poden utilitzar fanalets voladors amb flama ja que poden volar a llargues distàncies i calar foc lluny del punt on s’enlairen.

Enguany, per primer cop, les i els joves d’aquest centre han recollit la Flama del Canigó per dipositar-la a les diverses instal·lacions que té l'entitat. Han rebut la flama del grup d’Igualada, que passa per la comarca provinent del Canigó.

La xerrada Foc i Tradició l’ofereixen els Agents Rurals als centres educatius a través del Programa "eduCAR". Aquest programa té un ampli catàleg d’activitats «per a conscienciar els i les més joves de la importància d’aprendre a estimar i a conservar el medi natural», apunten. L’any 2021 els Agents Rurals van organitzar 130 activitats que els van permetre fer arribar la sensibilització i l’educació ambiental a 3 mil joves d’entre 12 i 18 anys.

Les xerrades, tallers, gimcanes i alliberament d’animals salvatges que organitza el Cos d’Agents rurals tenen com a eix «els principis de la sostenibilitat i la coresponsabilitat i amplien la base de coneixement i la protecció del nostre patrimoni natural i són una mesura preventiva més», asseguren.