El govern ‘central’ passa comptes

Acompanyada dels directors i directores dels diferents Serveis Territorials, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, va fer ahir balanç de la tasca feta des de tots els departaments i serveis de la Generalitat en el primer any de legislatura, que va resumir com «un any d’aliances». Segons Vestit, l’objectiu i «la lluita» dels representants del Govern a la Catalunya Central «és incrementar el pes de la vegueria dins del conjunt de Catalunya» i la millor manera d’aconseguir-ho és «a través d’aliances i sinergies» amb tots els actors que estan implicats amb el territori.

El dia que feia un any just de la seva presa de possessió, Rosa Vestit va detallar les principals actuacions que, tant des de la Delegació Territorial del Govern com des dels respectius Serveis Territorials, s’han realitzat el primer any de mandat reivindicant-se «com a representants del govern». Un dels principals reptes de la delegació és la construcció de la nova seu corporativa del Govern de la Generalitat, que està projectada a l’edifici dels antics jutjats, a la Baixada de la Seu de Manresa, i que ha de substituir les actuals dependències del Palau Firal, que l’acullen de manera provisional des de fa 10 anys.

En aquest sentit, la delegada va apuntar que hi haurà dues fases: en una primera es preveu la creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el trasllat de la delegació i, en una segona, la centralització de la resta de Serveis Territorials, a excepció dels d’Educació, entre els anys 2025 i 2026. Vestit també va subratllar que la delegació treballa per reforçar la seva estructura i completar les direccions territorials que encara té pendents de desenvolupar per tenir «sobre el terreny» tots els departaments de la Generalitat, com és el cas del d’Economia i Hisenda.

La delegada va anar desgranant les principals actuacions de cada departament. En el cas de Presidència va posar èmfasi en el seguiment del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que s’ha diferit un any i s’amplien els terminis d’execució i justificació a causa de la pandèmia, la falta de subministraments i l’augment de preus.

85 milions d’inversió

Pel que fa al departament d’Economia i Hisenda, el total d’inversió real a la vegueria de la Catalunya Central per a l’any 2022 és de 72,8 milions d’euros, el 3,4% més que l’any 2020. També s’han pressupostat 12,7 milions en transferències de capital. Això situa la inversió total a la vegueria en 85,5 milions d’euros, que suposen el 5,1% de tota la inversió territorialitzada.

Extensió de la fibra òptica

Des del departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i de Territori s’està treballat en l’arribada de la fibra òptica a diferents municipis del Berguedà i el Solsonès i destaquen obres com el condicionament de la B-300 entre Pinós i Salo, la prolongació de l’Avinguda dels Països Catalans a Manresa, l’arranjament del ferm de la B-431 entre Sallent i Artés, la licitació de les obres a la C-59 de Moià a Sant Feliu de Codines i el condicionament de la B-431 entre Artés i Calders.

Empresa i Treball ha sumat 441 actuacions de reactivació econòmica a la Catalunya Central, amb més de 14 milions d’euros per a la dinamització econòmica, l’impuls de l’empresa i de l’activitat turística i més de 115 milions d’inversió en Polítiques Actives d’Ocupació, suport a autònoms, autoocupació jove i promoció de l’economia social i solidària. Pel que fa al nou departament d’Igualtat i Feminismes, la delegada del Govern en va subratllar la coordinació del servei d’acollida i d’informació i atenció a les dones arran de la crisi de persones desplaçades d’Ucraïna i va afirmar que a la Catalunya Central s’ha donat acollida i atenció a més de 600 refugiats.

En el vessant educatiu, es va posar en relleu la implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals i l’ampliació de l’oferta educativa d’FP. Pel que fa als centres de nova construcció, destaca l’escola El Vinyet de Solsona, el Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages i la Serreta de Santpedor, mentre que hi ha pendents de licitació l’IE Castellterçol i l’IE Pompeu Fabra del Pont de Vilomara.

Més d’un milió de vacunes

Quant a les actuacions del Departament de Salut destaca la vacunació, amb l’administració de 1.050.428 dosis a la Regió Sanitària, amb una cobertura completa del 77,45% de la població. Quan a infraestructures, s’han instal·lat 12 mòduls d’atenció primària, s’ha inaugurat el CAP de Navarcles i s’ha adjudicat el projecte del de Sant Fruitós.

Entre moltes altres actuacions, Recerca i Universitats ha ampliat les places del grau d’infermeria i del màster universitari de professorat de secundària, Acció Climàtica ha posat en marxar el primer escorxador mòbil i Interior ha impulsat el creixement, la feminització i el rejoveniment dels cossos operatius, amb 77 nous agents a la Regió Policial Central.

Per la seva banda, Drets Socials ha impulsat la posada en marxa del nou servei Barnahus per atendre infants víctimes d’abusos sexuals i Justícia la implantació del sistema de cita prèvia als Registres Civils de Manresa i Vic. En Cultura s’ha impulsat el Pacte Nacional per la Llengua i la col·laboració en els principals esdeveniments culturals del territori.

L’acte d’ahir va comptar amb l’assistència de quasi tots els representants dels departaments de la Generalitat a la Catalunya Central: Toni Massegú (Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori), Maria Teresa Clotet (Empresa i Treball), Imma Reguant (Igualtat i Feminismes), Gemma Boix (Educació), Josep Arderiu (Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), Imma Cervós (gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central), Elena Roca (Interior), Francesc Serra (Cultura), Bàrbara Minoves (Justícia) i Josep March (representant territorial de l’Esport a Barcelona). No hi van poder assistir Ferran-Octavi Martínez (Presidència) i Lluïsa Nicolau (Drets Socials).

La delegada ha fetfins a 341 visites i 80.500 quilòmetres

Des de la configuració de la nova delegació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya, ara fa just un any, la delegada, Rosa Vestit, ha fet un total de 341 visites territorials a municipis o Consells Comarcals de les sis comarques que integren la delegació i ha participat en 142 reunions internes de la Generalitat. Entre les dades del balanç d’aquest primer any, que es van presentar ahir al matí, Vestit en va destacar, per exemplificar el compromís amb el territori, que ha fet un total de 80.500 quilòmetres, el que correspondria a dues voltes a la terra.