Rosa Verneda s’ha convertit en la novena alcaldessa que el Bages té en aquest mandat, després que en el ple d’ahir al vespre va agafar el relleu al capdavant de l’Ajuntament de Talamanca de Josep Tarín, un dels batlles històrics de la comarca, que va presentar la renúncia en la mateixa sessió si bé manté l’acta de regidor i, per tant, continua al consistori.

Tarín, que ha tancat una etapa de 19 anys com a batlle, atribueix aquest traspàs de poders a un acord ja establert dins del grup municipal de Junts a l’inici d’aquest mandat. Així doncs, desvincula la seva renúncia a la condemna, l’octubre passat, d’un any i mig de presó per un delicte contra l’ordenació del territori, a la qual va presentar un recurs que està pendent de resoldre’s.

Rosa Verneda Rabell, nascuda a Terrassa el 1991 i graduada en Enginyeria Mecànica a la UPC, va agrair ahir la tasca de Tarín al capdavant del consistori, i li agafa el relleu convençuda que podrà comptar «amb tot el seu suport i experiència» perquè continua com a regidor. Partint d’aquí, diu que assumeix el repte «amb il·lusió» però també «amb respecte» per la novetat del càrrec, tot i haver estat fins ara regidora de Serveis Socials, Sanitat i Promoció Econòmica.

Verneda formava part de la candidatura que Junts va presentar el 2019 obtenint 4 dels 5 regidors del ple, i també s’apunta com a cap de llista de la formació per als comicis de l’any vinent. Per això veu aquesta nova etapa com «una oportunitat», i si bé un any d’experiència «pot semblar curt, potser és millor que començar de zero amb quatre per endavant».

Tarín recorda que «ja vaig anunciar que aquest seria el meu últim mandat i que abans d’acabar-lo renunciaria i entraria un altre dels membres de la candidatura». Un canvi que la pandèmia ha retardat.