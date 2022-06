L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat el desistiment de la sol·licitud de l’empresa l’Onada, concessionària de la residència municipal i centre de dia Can Jorba, en relació a l’increment de les tarifes de les places privades. Si bé l’Ajuntament va requerir a l’empresa que aportés la documentació per justificar una possible modificació de les tarifes, els serveis jurídics municipals i intervenció consideren que la informació facilitada no aporta un estudi econòmic justificatiu perquè el preu públic d’usuaris privats es pugui modificar com volia l’empresa.

En aquest sentit, l’Ajuntament també ha aprovat resoldre el procediment informatiu en relació al presumpte incompliment de preus establerts a l’ordenança fiscal per part de la concessionària l’Onada, incoat al ple de l’abril. L’Ajuntament desestima les al·legacions formulades i resol el procediment en el sentit que no s’ha disposat d’informació per aclarir si els preus que s’apliquen són els que preveu l’ordenança i requereix a la concessionària que en un mes lliuri la relació completa i detallada de tots els usuaris actuals del servei. També en relació a la residència, s’ha aprovat la resolució del procediment informatiu que va incoar el mes d’abril en relació a la prestació del Servei d’Atenció al Domicili per part de l’empresa concessionària. L’Ajuntament conclou que els plecs del contracte no preveuen que des del centre de titularitat municipal s’hi puguin prestar serveis que no siguin de titularitat municipal i, per tant, notifica a l’Onada que en cas de fer-ho es prendran les accions legals corresponents. En una altra matèria, el darrer ple també va aprovar mesures que comprometen l’Ajuntament amb el medi ambient, i properament estarà enllestit el Pla de transició energètica.