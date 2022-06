Quines plantes funcionen com a repel·lent de mosquits?

A l’estiu podem gaudir de sol i bon temps però també hem de fer front als mosquits empipadors i a les picades. Com podem evitar-los? Hi ha plantes repel·lents de mosquit, gràcies a les seves fragàncies naturals:

Alfàbrega L’olor que desprenen les fulles d'alfàbrega és el que manté a distància les plagues. És una herba que s’ha de mantenir humida, necessita un bon drenatge i gaudir del sol.

Menta La menta és una excel·lent opció no tòxica per mantenir allunyats als mosquits, les mosques i fins i tot les formigues. Fins i tot es poden deixar assecar les fulles i fer-les servir a dintre a casa com a mètode natural de control de plagues.

Herba gatera

És de la família de la menta i tant pot créixer com a planta comercial o com una mala herba. És molt fàcil de cuidar.

Calèndula És una flor anual fàcil de conrear. Tot i que és molt popular en horts, es pot plantar en torretes i col·locar en punts concrets per mantenir allunyats als insectes.

Citronel·la L’herba de citronel·la (o herba de llimona) és l'ingredient natural més utilitzat en els repel·lents de mosquits. Pràcticament no necessita manteniment, i es pot plantar directament en una àrea assolellada. Gerani perfumat

L’aroma preferit és el de llimona, que recorda a l’herba de citronel·la. La forta fragància manté allunyades diversos tipus de plagues. És una planta que li agraden els climes càlids, assolellats i secs.

Sàlvia

La sàlvia funciona molt bé tirant-ne una mica en una foguera, l’olor que desprèn espanta als insectes. També es pot deixar a assecar i utilitzar-la com a repel·lent d’insectes a dintre a casa.

Lavanda Aquesta planta és molt resistent a la sequera una vegada establerta, i només necessita ple sol i bon drenatge.

Romaní L’aroma del romaní manté allunyats als mosquits. Millor tenir-lo en espais càlids i secs. La planta es pot podar en tota mena de formes i grandàries i fer decoracions.

Allium Aquests bulbs, que inclouen all i ceba, alliberen una fragància forta que als mosquits no els agrada. És convenient triar un lloc assolellat o parcialment ombrejat, amb bon drenatge.

Si tens dubtes sobre quina és la planta més idònia per a casa teva, ja sigui el balcó, el terrat o el jardí, a Garden AMPANS t’aconsellaran.

Assessora’t a Garden AMPANS

Ubicat a la carretera de Manresa a Santpedor, t’assessoraran amb expertesa i confiança. A més, els clients del Garden de la Fundació AMPANS ajuden al projecte sociolaboral d’aquesta entitat, que fa costat a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. No t’ho pensis, vés-hi!