El nou projecte l’Estoneta, pel foment del català entre persones no catalanoparlants a Sant Fruitós ha finalitzat la seva primera edició amb totes les places disponibles plenes. És una proposta impulsada per Càritas, l’Ajuntament i Òmnium Bages-Moianès.

La iniciativa ha consistit en trobades setmanals entre persones voluntàries del municipi i persones que volien aprendre el català, i se’ls ha ofert un espai informal on poder mantenir converses i practicar la llengua. En total hi ha hagut 17 participants, d’origen marroquí, i 6 persones voluntàries. El projecte s’ha realitzat en dues franges, per tal de poder treballar en grups més reduïts i així oferir una atenció més personalitzada a les participants.

Vist l’èxit, el setembre es preveu reprendre el projecte i es podrien obrir nous grups, si hi ha més demanda. Les persones interessades poden trucar al 93 878 97 01.