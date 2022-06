Sant Vicenç de Castellet ha estat un dels municipis on aquest dijous s’ha fet una rebuda oficial de la flama del Canigó com a prèvia a la celebració de la revetlla. Com ja és tradicional, han estat integrants del Centre Excursionista de Sant Vicenç els encarregats de fer arribar la flama al poble. Com a portadors de la llàntia amb el foc dels solstici, han fet entrada pel pont d’accés al nucli urbà a les 8 del vespre, acompanyats dels gegantons Nen i Nena i dels grallers de la Colla de Geganters de Sant Vicenç.

Des de la plaça Generalitat, la flama ha estat acompanyada pels carrers del centre del poble per una cinquantena de persones portant senyeres i torxes. Després de fer un recorregut en cercavila s’ha arribat a la plaça de l’Ajuntament, on la flama ha fet entrada sota la música del Cant de la senyera. A continuació, s’ha procedit a l’encesa del peveter situat davant la casa consistorial, i ja amb les flames de fons dues balladores de l’Esbart Dansaire Santvicentí han ofert el Ball d’Homenatge. L’acte s’ha completat amb la lectura del manifest de la flama del Canigó del 2022, i amb la ballada d’una sardana.