Castellnou de Bages viurà, entre avui i demà, una nova festa major infantil. Avui, a les 11 del matí, s’inaugurarà el nou Pump Track de la Figuerola amb una exhibició de Manuel Ibars i, a les 7 de la tarda, a la plaça de l’Església, es farà el concert El jardí secret de la cantautora Lali BeGood. Tot seguit, hi haurà l’actuació de les Bastoneres del Putxot. La jornada acabarà amb un sopar i cinema a la fresca. Demà hi haurà un matí d’inflables i jocs d’aigua i, a la tarda, tallers i escape room pel nucli històric. La festa culminarà amb una xocolatada per a tothom.