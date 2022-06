La família Roqueta (Abadal) i David Seijas (Gallina de Piel Wines) llancen Dolç de Foc Espurnes, el segon vi del projecte «Dolç de Foc» iniciat l’any 2016. La tardor passada es presentava el primer vi, Dolç de Foc Flama, una reinterpretació d’una recepta històrica de la família Roqueta, transmesa de generació en generació, de la qual es van elaborar 258 ampolles numerades.

Després de la reinterpretació, i fruit del coneixement d’aquesta tècnica, Dolç de Foc Espurnes esdevé la reinvenció del concepte del vi bullit. Com expliquen els impulsors del projecte, «de tota flama hi ha espurnes i per això aquest segon vi neix amb la intenció de transformar el concepte dels vins dolços més tradicionals, amb la voluntat d’apropar i fer més accessible el concepte del vi bullit per al consumidor actual. D’aromes fresques i perfumades, jove i modern, i alhora complex, va un pas més enllà i assoleix un perfecte equilibri entre acidesa i dolçor».