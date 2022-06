El Bages rebrà prop de mig milió d’euros per rehabilitar i conservar el que és un dels seus patrimonis més representatius i extensos: les construccions de pedra seca. Es tracta d’una partida que forma part d’un projecte que promou el Departament d’Empresa i Treball per convertir Catalunya en una referència del turisme enogastronòmic a Europa. Un pla que es desplegarà des d’ara fins al 2027, al qual es preveu destinar 8 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation, en el marc del Pla Nacional de Turisme Gastronòmic, mentre que la Direcció General de Turisme hi aportarà 4 milions d’euros, el que suposarà una dotació pressupostària total de 12 milions. Segons el conseller Roger Torrent, es tracta «d’una inversió de país que ens permetrà accelerar en tres anys el desenvolupament que, sense ella, costaria una dècada».

Dins de l’àmbit d’infraestructures hi ha prevista la inversió de 430.000 euros al Bages per a la recuperació de tines a peu de vinya i barraques de pedra seca, i per a l’habilitació i senyalització d’itineraris per conèixer aquest patrimoni.

Al llarg de tota la comarca són constantment presents aquests elements, tot i que en molts casos mig ocults per les masses forestals creixents, sobretot en el cas de les barraques, la construcció més simbòlica, i també els marges o murs de pedra seca, que a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d’aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).

Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris on predominen, i han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor dominats sobretot per l’olivera, la vinya, l’ametller i els cereals.

Des del 2020 la comarca ja té en marxa una proposta basada en l’enoturisme, l’anomenada La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, que organitza i articula tota l’oferta dels 15 cellers de la DO, i proposa als visitants diferents activitats per fer a la comarca. D’aquesta manera, permet conèixer el patrimoni vitivinícola de pedra seca i el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.