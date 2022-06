La Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada està de celebració durant l’any 2022. D’una banda, els 40 anys d’història dels gegants el Joanet del Cardener i la Roser la Filadora i, de l’altra, el 35è aniversari de la creació dels grallers. Les altres figures que també formen part de la colla gegantera són l’Home del Palillo i la Martina de Torroella, amb 39 i 4 anys respectivament. Tots ells van participar en la celebració que es va fer ahir a la tarda al municipi bagenc, que també va tenir la participació dels Geganters de Manresa, per ser els padrins dels gegants de Sant Joan, i de Xàldiga.

La jornada va començar amb la plantada de gegants a l’exterior de Cal Gallifa, on es van poder veure els gegants de Sant Joan, els Gegants Vells de Manresa, juntament amb l’hereu i la pubilla, i les figures del Correfoc, la Víbria, el Drac, la Gàrgola i la Mulassa- Nas de Sutja, i a continuació es va fer una cercavila pels principals indrets de la vila, que va finalitzar a la plaça Major, on es va iniciar la Mostra de Balls a càrrec dels tres grups.

Isaac Puig, cap de colla dels geganters, comentava que l’acte d’enguany, tot i formar part del programa de festa major, és «totalment protocol·lari» i només s’ha realitzat aquest any «per celebrar el 40è aniversari dels gegants principals». Puig fa 10 anys que forma part del grup i 8 que n’és el cap de colla.

Si hi ha una persona que no es perd cap acte ni sortida és la Conxita Prat, la persona amb més antiguitat del grup. Fa 38 anys que en forma part i ella defineix els gegants com «la meva perdició». Va començar perquè va veure els gegants de Súria i volia experimentar com era la sensació de ser-hi a sota i poder-los portar. Durant uns quants anys les seves filles tocaven la gralla i ara té l’esperança que els seus nets li agafin el relleu.