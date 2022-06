La llibreria Parcir de Manresa acollirà aquest dimarts, a les 7 de la tarda, la presentació la nova Guia Bages Proper, que és un recull dels productes agroalimentaris del Bages.

L'acte comptarà amb la participació d'Enric Casasayas, pagès de les Arnaules; Marissi Valverde, sòcia del SuperCoop Manresa; i Ignasi Sala, cuiner del Mas de la Sala de Sallent.

La publicació té capítols dedicats a les verdures i els llegums, l’oli, la carn i els embotits, els formatges i productes làctics, els vins o les cerveses, entre altres. També hi ha un capítol sobre les fleques i pastisseries, i un altre dels mercats i botigues on es poden trobar tots aquests productes i dels restaurants on es poden tastar. El valor de la guia és que permet tenir una visió de conjunt del que s’ofereix al Bages, que trenca amb la imatge de comarca exclusivament industrial que es pot tenir des de fora, i la singularitat és que no hi ha un únic producte que destaqui sinó una varietat molt notable. La publicació ha estat concebuda també com una eina per ajudar a sortir d’aquests anys tan durs de la pandèmia, que ha castigat alguns productors i sobretot el conjunt del sector de la restauració.

En acabar la presentació s'oferirà un tastet i copa de cava.