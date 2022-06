Sant Fruitós dona avui, dimarts, el tret de sortida a set dies de festa grossa. Des d'avui dimarts fins dijous els actes van destinats als infants, amb el Batibull; i de divendres a dilluns joves i grans podran gaudir de nombrosos actes culturals, lúdics i esportius. El Cobert de la Màquina de Batre, el Bosquet i l’Era de Cal Vallbona seran els escenaris principals de la festa major d’enguany, que recupera la normalitat després de les restriccions de la covid de les dues últimes edicions.

La programació per a tots els públics l’encetarà divendres, 1 de juliol, la rua del pubillatge, que sortirà a les 7 de la tarda des del Nexe-Espai de Cultura i que finalitzarà a l’Era de Cal Vallbona, amb l’acte de proclamació de la nova pubilla i el nou hereu de Sant Fruitós de Bages. Actuacions de l’esbart, Festa Andalusa i concerts complementaran la jornada (vegeu actes musicals aquí). Un cop acabat el concert amb la banda de rock Juriol, es podrà gaudir del piromusical, que es recupera després de 9 anys sense. I a la nit, més música per ballar fins ben entrada la matinada, amb Camerata Bacasis, Marta Trujillo i DJ Arzzet.

La matinal del dissabte començarà amb una proposta nova: visites guiades a espais que encara són desconeguts per a algunes persones del municipi. Enguany s’han escollit les pintures rupestres de les Brucardes i l’emissora Ràdio Sant Fruitós, que aquest celebra el seu 40è aniversari. A mig matí hi haurà concert de Xavi Lozano, i a la tarda, sardanes i ball d’orquestra (més informació aquí). A la nit, es podrà ballar amb The Txandals i amb la sessió d’Albert Malla. La música tindrà un paper protagonista a la Festa Major de Sant Fruitós, on també es podrà gaudir d’altres propostes. Per exemple, la cursa d’orientació mixta de diumenge al matí, una proposta d’esport i lleure familiar per començar el dia. Cal apuntar-se prèviament a través del web santfruitos.cat i les persones inscrites hauran de trobar un total de 25 fites en un espai delimitat entre punts del nucli urbà i la Torre del Sanmartí.

També diumenge, a les 11 del matí i sota el Cobert, es podrà gaudir de la matinal de cultura popular amb actuacions castelleres, gegants i grallers, i danses tradicionals. Després, vermut musical. I a la tarda, concert de festa major amb The Wellcome Band, que també amenitzarà el ball de nit.

El dilluns 4 de juliol, festiu a Sant Fruitós, es podrà participar en un escape room per aconseguir descobrir un antic tresor que es troba amagat al municipi. Amb grups de màxim sis persones es podrà jugar de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit. Paral·lelament, a ¾ de 7 de la tarda, sota el Cobert, el gimnàs V2O oferirà el seu festival d’estiu. I a 2/4 de 9 del vespre, sopar de carmanyola. En aquest mateix escenari, a ¾ de 10 del vespre s’anunciaran les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 2022. I la festa major es clourà amb la tradicional nit d’humor, amb Andreu Casanoves a l’escenari i el seu espectacle Tinder Sorpresa.

7 de tapes i 7 de vins

Dijous, 30 de juny, el Bosquet acollirà una nova edició del 7 de tapes i 7 de vins, on es podran degustar tapes i vins i gaudir de música en directe amb Àuria Franch i els Bingueros. Començarà a 2/4 de 8 del vespre i s’allargarà fins les 12 de la nit.

L’esdeveniment, impulsat pel Nou Celler amb el suport de l’Ajuntament, compta amb cuiners convidats: Jordi Llobet d’Espai Gastro, Pep del Klam, Jordi Servalls del Kursaal, Genís Noguera de Cal Fusteret, Sergi de Ca la Belén, Creps L’Un per l’altre, Violant Gourmet i Forn de Cabrianes. Els cellers escollits per aquesta edició són el Costers del Sio, Muscàndia, Massaluca, Solergibert, Fargas Fargas, Rende Masdéu i Els vins del Narcís.

Els tiquets es poden comprar de forma anticipada al Nou Celler, al restaurant Klam, al Forn de Cabrianes, a Ca La Belén, a Violant Gourmet i al restaurant Kursaal de Manresa a un preu de 20 euros, i inclou 3 vins, 4 tapes i una copa, i un porta copes de regal. El mateix dia de l’esdeveniment es podran adquirir tiquets per 25 euros, o tiquets especials de 2 tapes a 6 euros o 2 vins a 8 euros.