A Sant Fruitós ja es respira festa major. Avui dimarts, dia 28, comença el Batibull, amb gresca per als infants, i divendres arrencarà la festa per a tots els públics, enguany ja sense restriccions.

Com es presenta la festa major d‘enguany?

Amb moltes ganes. La gent vol passar-s’ho bé sortint al carrer i gaudint dels actes que hem programat, que són molts. De fet, l‘any passat, tot i les restriccions de la covid amb controls d’aforament i sense estar permès ballar, déu-n’hi-do tota l’activitat que vam tenir i va funcionar molt bé. Per tant aquest any estem convençuts que encara anirà més bé, esperem que la gent participi en els actes i la festa sigui un èxit, sense incidències de cap tipus.

S’ha dissenyat un programa d’actes complet i per a tots els públics. Els primers que en gaudiran seran els nens i nenes amb el Batibull, tot a punt?

Sí, arrenquem avui dimarts amb la festa major infantil amb tres propostes ben diferents: avui hi haurà animació; demà les activitats giraran a l’entorn de l’aigua; i dijous es farà ball discoteca i sopar de carmanyola, que és una novetat d‘aquest any per poder gaudir d’un àpat al Cobert, just abans de la sessió de cinema familiar. Una altra novetat del Batibull és que aquest any podem tornar a muntar l’inflable en forma de Cobert, que l’any passat no hi va poder ser per les mesures covid. Serà, un anys més, un Batibull potent.

Després de tres dies dedicats als infants, dijous arrencarà la festa i s’allargarà fins dilluns amb un bon nombre de propostes. Què en destaca?

La música és un plat fort de la festa major amb actuacions i concerts potents. Divendres tindrem la rumba d’Antonio Maya, l’actuació del grup Juriol, o la proposta trencadora d’Electrobacasis que combina orquestra i DJ (Camerata Bacasis i DJ Arzzet) amb efectes de llum i so espectaculars. Dissabte, actuació del polifacètic i televisiu Xavi Lozano al matí, i a la nit,repertori dels anys 80 i 90 amb The Txandals i revival amb Albert Malla al Cobert, i Xarop de Nit, al Bosquet. Diumenge, concert-vermut al migdia, i concert de tarda i ball de nit de festa major amb l’orquestra The Wellcome Band, al Cobert.

Hi haurà actuacions musicals tant al Cobert com al Bosquet?

Sí, aquest any hem recuperat el Bosquet com a espai de festa i s’hi faran activitats. Tot i això, la major part dels actes es concentren al Cobert, també els concerts per als joves. Aquesta és l’aposta de l’ajuntament, perquè no ens agradava la pista del costat del camp de futbol, no la veiem com un espai segur. D’aquí ja vam traslladar activitats al Monsenyor Gibert però aquest any hem vist convenient fer els concerts dels joves al Cobert, un cop acabades les actuacions dirigides a públic d’edat adulta.

I un altre espai que també prendrà vida aquests dies de festa major és l’Era de Cal Vallbona.

Sí, també s‘hi faran activitats, com per exemple la proclamació de la pubilla i l’hereu de divendres a la tarda. Fins ara es feia al Cobert i ara optem per l’Era de Cal Vallbona, que és també un espai emblemàtic i bonic.

De dissabte cal destacar les visites guiades a espais desconeguts. És una proposta nova que pot ser llaminera?

Pensem que sí. A Sant Fruitós tenim molts espais interessants i desconeguts per a molts, i fer visites guiades és una oportunitat perquè la ciutadania els conegui. La llista d‘indrets és llarga i la idea és plantejar-ne dos de diferents cada any, i enguany hem optat per visitar les pintures rupestres de les Brucardes i per entrar a Ràdio Sant Fruitós, coincidint amb el seu 40è aniversari.

Una altra novetat serà la ballada de sardanes de dissabte al vespre. En aquesta ocasió no s’inclouen les sardanes a la matinal de cultural popular, per què?

Ens ve de gust recuperar les sardanes dissabte al vespre, amb una audició sencera, que la gent pugui ballar sardanes i que no només hi hagi un tast de sardanes a la matinal de cultura popular. Pensem que pot tenir bona acceptació. (Podeu consultar tots els actes i horaris aquí).

També es recupera, després de 9 anys sense, el piromusical.

Sí, l’espectacle de focs artificials feia molts anys que no es feia i aquest any el tornarem a tenir si no ens ho impedeix cap nova normativa d’aquí a divendres. D’entrada la previsió és fer-lo al camp de futbol però estem en contacte permanent amb el serveis de prevenció d’incendis per si s’hagués de canviar d’ubicació o fer alguna modificació de l’acte.

Tot i algunes novetats i actes que es recuperen, podem dir que la festa major d’estiu segueix la mateixa estructura d’abans de la covid?

Sí, apostem per música, oci i cultura popular, amb propostes variades tots els dies i per a tots els públics. Tancarem la festa major dilluns amb un toc d’humor, com fem sempre, i en aquest cas amb el monologuista Andreu Casanoves.

El darrer dia de festa major també aprofitaran per anunciar les propostes guanyadores del pressupost participatiu. Encara hi ha temps per votar?

Hi ha temps fins dijous. I dilluns donarem el veredicte d’aquesta segona edició dels pressupostos participatius, que esperem que tinguin molta participació i les propostes hagin agradat. Com a ajuntament treballarem per fer realitat els projectes més votats.

Quin cost té enguany la Festa Major de Sant Fruitós?

Hi hem destinat 70.000 euros per poder confeccionar un programa d’activitats per a tots els públics i on s’ha tingut la participació de les entitats del municipi per a la seva elaboració.