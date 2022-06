Després de dos anys marcats per les restriccions de la covid, l’edició d’enguany de la Festa Major d’estiu de Sant Fruitós de Bages recupera la normalitat i aposta fort per la música amb nombroses actuacions musicals. Es recupera l’escenari del Bosquet, que juntament amb l’espai del Cobert de la Màquina de Batre i l’Era de Cal Vallbona, permetran «alternar activitats i concerts per a diferents públics i edats», remarca l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan.

La Festa Andalusa donarà el tret de sortida a la festa a nivell musical. A partir de les 9 del vespre d’aquest divendres, 1 de juliol, el Bosquet es convertirà en l’escenari dels quadres de flamenc de l’Escuela de Baile Lourdes Jiménez. Després, serà el torn del cantautor Antonio Maya, que farà sonar cançons pròpies i versions de grans autors a ritme de rumba. A 2/4 de 10 del vespre, el Cobert de la Màquina de Batre acollirà l’actuació de la banda de rock Juriol, que oferirà les cançons del seu disc de debut T’he trobat. Aquesta formació compta amb la santfruitosenca Clara Oliveres com a compositora, cantant i guitarrista. A partir de 3/4 de 12 de la nit, sota el Cobert, arribarà l’hora de ballar amb la proposta trencadora d’Electrobacasis, a càrrec de la Camerata Bacasis, la cantant Marta Trujillo i el DJ Arzzet, que faran sonar grans èxits dels d arrers 50 anys passant pel pop, el rock o el house. La nit acabarà amb la sessió del santfruitosenc DJ Arzzet, un clàssic de festa major del municipi. Dissabte, 2 de juliol, a les 11 del matí i a l’Era de Cal Vallbona, el polifacètic i televisiu Xavi Lozano oferirà el concert Bufa & Sons, on els assistents podran sorprendre’s amb música feta amb tota mena d’objectes. Al vespre, a 2/4 de 8, el Bosquet acollirà la tradicional ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell, i posteriorment, Xarop de Nit oferirà ball per a la gent gran amb melodies de tots els temps. El Cobert de la Màquina de Batre serà l’espai on hi haurà festa i música fins ben entrada la nit. A partir de les 11, The Txandals faran ballar amb el seu repertori de música dels 80s i 90s fins a les cançons que més sonen avui. I a partir de la 1 de la matinada hi haurà sessió de ball revival de Cocodril Club, amb Albert Malla, la festa de celebració dels 40 anys de Ràdio Sant Fruitós. Diumenge, a 1/4 de 2 del migdia es podrà gaudir del concert vermut a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós i del Club de la Guitarra. I com ja és tradicional, la tarda del diumenge arribarà el concert de festa major, a les 7 de la tarda sota el Cobert, amb l’orquestraThe Wellcome Band, que també amenitzarà el ball de nit a partir de les 10. I dilluns, la Festa Major d’Estiu de Sant Fruitós acabarà amb clau d’humor, amb l’espectacle Tinder Sorpresa, un monòleg d’Andreu Casanoves que farà riure amb les anècdotes i experiències de lligar virtualment. Es farà a les 10 de la nit al Cobert.