La 16a edició dels Premis Noves i Nous Professionals organitzat per l’Ajuntament de Terrassa ha tingut el protagonisme de dos projectes de l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, de Formació Professional.

Per una banda, el projecte Nakama ha obtingut el 2n Premi al projecte amb millor viabilitat empresarial de Cicles Formatius de Grau Superior. Es tracta d’una aplicació destinada a suggerir activitats que permetin als joves socialitzar-se, no només amb el propi cercle d’amics, sinó també per conèixer altra gent. Nakama és un terme japonès que significa aliat, amic, company, i la proposta ha estat desenvolupada per un grup d’alumnes de 1r curs del cicle de Màrqueting i publicitat de l’Escola Montserrat: Laia Basora, Andrea Lorenzo, Sandra Medina i Biel Martínez.

D’altra banda, Oscar Gutiérrez i Álex Gálvez, de 2n de Màrqueting i publicitat, van ser finalistes amb el seu projecte Free in Street, una xarxa social per donar oportunitat a artistes musicals de l’àmbit del hip hop: rapers, productors, etc... Es tracta d’un espai que facilita la relació entre aquests professionals on poden compartir cançons, composicions, produccions musicals, experiències, etc.

Els treballs han estat desenvolupats sota la tutoria de Yolanda Sola, coordinadora d’emprenedoria de l’Escola Montserrat.