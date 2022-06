L’Ajuntament de Súria, de la mà de la Comissió de Festes, ja té a punt la programació de la Festa Major d’enguany, que preveu recuperar la plena normalitat després de dos anys de restriccions per la pandèmia, i per això proposa un ampli programa de nou dies ininterromputs d’activitats, entre el 4 i el 12 de juliol.

La festa, en honor a SantCristòfol, es desenvoluparà a l’aire lliure, amb propostes escampades pel poble però amb punts neuràlgics com l’espai de davant de la Casa de la Vila, el parc Macary i Viader, o les places Serradora i Sant Joan, i es preveu un programa adreçat a tots els públics amb molta música, i també amb foc, aigua i elements de la cultura popular.

L’esport també serà present, ja d’entrada, amb els campionats esportius nocturns, que serviran d’arrencada els tres primers dies de festa, i seguits també dels primers concerts amb grups locals. Dijous serà el torn de les activitats aquàtiques, amb el correaigua pels carrers, a la tarda, seguit de la festa de l’escuma i d’una escape gimcana.

Dijous, 7 de juliol

Serà el dia dedicat a les activitats aquàtiques, amb un correaigua que començarà a les 5 des de la plaça de la Serradora, seguit d'una festa de l’escuma a les pistes de l’Escorxador, i d'una Scape Gimcana de nou pels carrers de la vila, a les 10, des de la plaça de la Serradora. A les 9 de la nit i fins a mitjanit tindrà lloc un campionat Scaleauto al local de Rodamón Slot, i mentrestant, una cantada d’havaneres amb el grup Mar Brava i rom cremat al parc Macary i Viader, o una sessió de piscina nocturna fins a la mitjanit amb entrada gratuïta

Divendres, 8 de juliol

La festa començarà a les 4 de la tarda amb una sessió de Paintball al parc Macary i Viader, i no es reprendrà fins a 2/4 de 10 del vespre amb la trobada d’entitats de cultura popular davant la Casa de la Vila, que donarà el tret de sortida oficial a la festa major. Començarà una cercavila fins a la plaça de Sant Joan amb les entitats locals i la colla convidada, els Geganters i Grallers de Manlleu.

I a la nit, triple sessió de concerts a la plaça Sant Joan. A 2/4 de 12 amb 555 i Project PCI, a 2/4 de 2 de la matinada amb Hey! Pachucos, i a 2/4 de 4 de la matinada amb DJ Raquel.

Dissabte, 9 de juliol

Arrencarà la jornada la cursa ciclista contrarellotge Joan Gras,a les 10 del matí, i mentrestant, hi haurà jocs infantils al parc Macary i Viader, seguits d'una festa Holi. Hi haurà missa de 12 en honor a Sant Cristòfol, i en sortint, la tradicional benedicció de vehicles davant l'església, que es repetirà a les 8 del vespre. A la tarda serà el torn de la cultura popular amb una trobada castellera amb els Salats de Súria i les colles convidades, els Xerrics d’Olot i els Castellers del Pallars, a la plaça de la Serradora. Mentrestant, a les 7, una pedalada popular des de la plaça de Sant Joan.

La festa es reprendrà a les 10 de la nit amb un concert de la JazzBand de les Escoles Municipals de Música de Navàs i Súria davant la Casa de la Vila, per començar a escalfar motors de cara a la cercavila de 2/4 de 12 fins a la plaça de Sant Joan amb Buskant El To Brass Band, on començarà una nova sessió de concerts amb els grups Sense Sal i Euphoria Disco Show.

Diumenge, 10 de juliol.

És la Diada de Sant Cristòfol, i començarà a les 8 amb les Matinades dels Grallers del Poble Vell pels carrers, que donaran lloc a la Galejada dels Trabucaires del Tro Gros. Paral·lelament, al matí de 10 a 1 hi haurà un supertobogan a la baixada del barri de Salipota que es reobrirà de 4 a 7 de la tarda. A les 12 del migdia hi haurà una missa en honor a Sant Cristòfol seguida d'un vermut musical de Festa Major al parc Macary i Viader.

El programa es reprendrà a les 10 de la nit amb les Tocades de Festa Major a càrrec de la Banda de Música de Cardona davant la Casa de la Vila, des d'on sortirà una cercavila amb la mateixa Banda fins a la plaça de Sant Joan. Allà començarà el ball de nit amb Colectivo 039.

Dilluns, 11 de juliol

La programació pròpiament de festa major començarà a les 6 de la tarda amb una animació infantil amb el grup Squitx al parc Macary i Viader. I a 1/4 de 10 de la nit, a la plaça Sant Joan, tindrà lloc un ball amb Swing Latino per donar pas al Castell de focs d’artifici de les 11, que es dispararà des del pont de Salipota, i tot seguit, es reprendrà el ball de nit amb Swing Latino.

La festa Major s'acabarà el dimarts 12 de juliol amb una ballada de sardanes amb la Cobla Olesa, a les 7 a la plaça de la Serradora.