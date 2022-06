El Carnaval de Sallent ha perdut una de les seves ànimes. José Antonio Valladolid Cortés, el popular Antonyito, ha mort a l'edat de 69 anys, just a les portes d'una nova edició de la versió d'estiu de la festa, que tindrà lloc aquest cap de setmana. L'Antonyito encapçalava sempre les cercaviles del carnaval sallentí, tant la de rebuda com la de comiat del dimecres de cendra, sempre com a portador del ninot que l'encapçalava com a representació del Rei Carnestoltes, i era una persona coneguda i apreciada per tots els seus convilatans. El funeral per José Antonio Valladolid Cortés es fa aquest dimecres, a les 11 del matí, al tanatori de Mèmora de Sallent.

A través del seu compte d'Instagram, els organitzadors del Carnaval s'han fet ressò d'aquesta pèrdua, destacant que amb la mort de l'Antonyito «ens ha deixat l’ànima i l’essència del Carnaval, just quatre dies abans de començar el d’estiu. Per això, aquest any i tots els que vindran el tindrem sempre present». També hi afegeixen que «aquest Carnaval va per tu. Gràcies per tot i més!».

També ha estat fortament vinculat, entre altres entitats culturals i esportives, als gegants de Sallent, que igualment a través de les xarxes socials lamentaven la seva pèrdua i li retien homenatge: «Ens ha deixat un home involucrat al poble, proper i que s’ha fet estimar sempre per tothom», diuen en el seu missatge de record, que hi afegeix que «a la nostra entitat hi ha estat involucrat durant molts anys, participant activament de la majoria d’activitats que hem realitzat, tant al poble com fora d’ell, i sempre acompanyat del seu entranyable capgròs cuiner, sempre amb el davantal apunt per anar vestit com pertocava». I subratllen que «moltes son les històries compartides amb ell, moltíssimes! Forma part destacada de la colla».