L'Associació de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) i l'Ajuntament han renovat el conveni de col·laboració que fa possible la contractació de serveis professionals que s'encarreguen de dinamitzar el sector amb la finalitat de consolidar el comerç de proximitat local.

El consistori atorga, en aquest cas, un ajut de 7.000 euros a la UBIC, amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona. Una xifra que representa gairebé el 40% més que en anys anteriors.

La UBIC manifesta la voluntat de continuar professionalitzant la gestió de l'associació per fer-la més competitiva, a través d'aquesta figura que es responsabilitzi de la dinamització comercial. En la gestió per fer possible aquest conveni també hi ha tingut un paper important el suport tècnic de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.

Fonts municipals destaquen que aquest és un recurs per fomentar la concertació público-privada entre Ajuntament, Diputació i botiguers i comerciants en la gestió i desenvolupament de les accions que es realitzin el marc d'un programa de dinamització comercial.