Sallent i El Pont de Vilomara i Rocafort són els dos primers municipis que han implantat el model de recollida de residus amb contenidors tancats en aquesta nova etapa, després que ja s’hagués fet una prova pilot en tres punts del Bages. Amb els resultats dels 2 primers mesos de recollida a Sallent, les bones xifres es confirmen: ha passat de portar el 72% de residus a l’abocador i recollir-ne selectivament el 28%, a capgirar les xifres i recollir el 75% de forma selectiva, la qual cosa permet reciclar o valoritzar els materials.

Així, Sallent ha passat de tenir un 72% de fracció resta, a reduir-lo fins al 25%. Això es deu que la recollida d’orgànica s’ha multiplicat gairebé per 3 (increment del 184%); la d’envasos i paper, per 2 (increments del 115% i del 86%, respectivament); i el vidre, per 1,5 (increment del 41%).

Al Pont de Vilomara i Rocafort, les dades de les 3 primeres setmanes d’implantació també són molt positives: la fracció resta ara només és el 29% dels residus recollits (abans del canvi de model representava el 82,5%), això vol dir el 71% dels residus es recullen de forma selectiva i es podran valoritzar. La recollida d’orgànica s’ha multiplicat per 2,5, la d’envasos s’ha triplicat i la de paper i cartró, gairebé s’ha multiplicat per 4.

Els contenidors tancats són un model de recollida de residus d’alt rendiment, alternatiu al porta a porta, que consisteix en tancar els contenidors d’orgànica i resta, i només s’hi pot accedir amb una targeta personalitzada que registra l’ús que cada llar fa d’aquests contenidors. A més, el de resta només es pot obrir un dia a la setmana ja que quan les famílies integren bons hàbits de separació a la llar, els residus de la fracció resta –els que no es poden aprofitar i han d’anar a l’abocador- són una quantitat molt petita del total de residus que generen.

El model arriba a més municipis

En aquests moments, hi ha 3 municipis que ja estan implantant el nou model o estan a punt de fer-ho: Mura, Fonollosa i Aguilar de Segarra. D’aquí a unes setmanes, es renovarà el contracte amb Rajadell i Balsareny, que van participar a la prova pilot i ja van implantar aquest model el 2018. I a la tardor, s’hi afegiran Talamanca, Sant Mateu de Bages, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages.