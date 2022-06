Èlia Tortolero tornarà a ser la candidata del PSC a l'alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada a les eleccions municipals de l'any que ve. Així o ha decidit per unanimitat la secció local del partit, que s'ha reunit aquest dijous en assemblea. Actualment el PSC dona suport al grup d'Alternativa al govern de l'Ajuntament de Sant Joan, i Tortolero n'és la segona tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Igualtat, Cooperació Ciutadana i Participació i Barris. Fora del consistori també és portaveu del PSC.

La candidatura de Tortolero ha estat l'única que s'ha presentat, i en la seva exposició de motius ha destacat diversos avals que la posicionen com a candidata per encarar la carrera cap a l'alcaldia. D'una banda, ha posat de relleu la preparació política i tècnica que li atorga l'experiència d'haver exercit durant anys a l'Ajuntament, com també la "sòlida formació", no només en les àrees de la seva responsabilitat sinó en el conjunt de l’Ajuntament. També ha posat de manifest el coneixement del poble i la seva gent, tenint en compte que és nascuda a Sant Joan, el 1988, i ha estat activa en diversos moviments i entitats, per la qual cosa el partit li dona confiança com a coneixedora de la realitat del poble.

Així mateix, ha destacat els càrrecs de responsabilitat externa, com el de viceprimera secretària del PSC a la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès), i com a portaveu de la Comissió Executiva Nacional del PSC.

Finalment, també posa en consideració "la capacitat de lideratge i de formar equip", així com de "dirigir i gestionar un municipi de les dimensions de Sant Joan de Vilatorrada".