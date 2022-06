L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha sol·licitat a la Generalitat optar a les subvencions dels fons Next Generation per a la rehabilitació d'habitatges als barris de La Natura i de Torroella de Baix per tal de millorar-ne tan l'eficiència energètica com l'accessibilitat i també per a millores a l’espai públic.

Aquests barris, construïts entre els anys 60 i els 80, són zones del municipi amb una densitat de població elevada i amb edificis que no han estat rehabilitats i reformats integralment. L'Ajuntament calcula que se'n podrien beneficiar uns 299 habitatges de Torroella de Baix i uns 102 del barri de La Natura.

Els veïns que vulguin adherir-se a aquesta subvenció podrien veure subvencionades les obres entre un 40% i un 80% de l'import total de la reforma

Des del consistori s'ha sol·licitat un ajut per import d'1,6 milions d'euros, el gran gruix dels quals, 1.128.000, anirà destinat a projectes de millora de l'eficiència energètica com aïllament de façanes i cobertes, la substitució de tancaments, i la instal·lació de plaques solars o energies renovables com l'aerotèrmica. El segon paquet de subvenció, amb un pressupost de 194.000 euros, anirà destinat a projectes de millora de l'accessibilitat a les llars, amb la instal·lació d'ascensors i l'eliminació de graons, i finalment un import de 250.000 € serà per a millores en l'espai públic com l'arranjament de voreres, la pavimentació de carrers o la reubicació de zones d'aparcament.

Els veïns i veïnes que vulguin adherir-se a aquesta subvenció, podrien veure subvencionades les obres entre un 40% i un 80% de l'import total de la reforma, una subvenció fins ara inèdita per l'alt percentatge de fiançament públic en finques privades.

Entorns Residencials de Rehabilitació Programada

Per optar a la convocatòria, cal que les zones on es destina la subvenció es considerin Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), una delimitació urbanística que corrobora i garanteix que es compleixen els requisits. L'Ajuntament ha realitzat prèviament un estudi que ha determinat que ambdós punts són zones delimitades, amb blocs que segueixen les mateixes característiques i tipologia, i que les obres que s'hi executaran permetran, com a mínim, un 30% d'estalvi del consum d'energia primària no renovable, requisits indispensables per optar a la subvenció.

En el mateix estudi també s'han tingut en compte altres aspectes com el valor cadastral dels habitatges, la seva antiguitat i diferents criteris econòmics i demogràfics de la població que hi resideix per tal de determinar que siguin aquests barris els beneficiaris d'aquests ajuts europeus.

A Torroella de Baix s'ha previst l'actuació en 4 illes de cases i en 3 blocs d'habitatges el què afecta 299 habitatges i 3 locals comercials.

Pel que fa al barri de La Natura, es tracta d'un conjunt de 3 illes de blocs d'habitatges que en total afecta a 102 habitatges, 19 locals comercials i 7 estacionaments.

L'Ajuntament ha mantingut reunions amb les associacions de veïns d'ambdós barris per tal de presentar-los el projecte. Aquest ha estat molt ben rebut tant pel què fa als projectes d’eficiència energètica al barri de Torroella de Baix, com per la possibilitat d’instal·lar ascensors al barri de La Natura.

Un cop la Generalitat faci públics els municipis beneficiaris d'aquests fons europeus, en cas que la resposta sigui en positiu, hi ha prevista l'obertura d'una oficina municipal per a gestionar els projectes que s'hi vulguin acollir i resoldre dubtes a la ciutadania.