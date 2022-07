Amb un cartell que promociona les arts escèniques i visuals, arriba la tercera edició del Vilart, a Castellbel l i el Vilar. El festival es farà demà, dissabte, i la programació es concentrarà a la tarda-vespre en un espai singular, amb vistes a Montserrat.

Parné i Tarta Relena

Vilart aposta per dos espectacles principals creats i interpretats per dones. Són innovadors, creatius, amb un toc de crítica social i experimental: Parné i Tarta Relena.

L’espectacle Parné es farà demà a les 7 de la tarda al Jardí Casademont. Pujarà dalt de la l’escenari Glòria Ribera, amb un concert performatiu de cuplet i revista, amb l’humor i la crítica per bandera. Una combinació de política i glamour que reivindica la vida més enllà de la norma, on el gènere i el poder són els principals pilars d’una col·lecció de cançons censurades els últims cent anys. L’espectacle que ha passat el darrer any per Fira Tàrrega, el Festival TNT Terrassa, la Fira Mediterrània de Manresa i l’Antic Teatre de Barcelona, ara arriba amb força al nucli del Vilar.

Marta Torrella i Helena Ros formen Tarta Relena, un duet que explora a cappella les sonoritats de diferents estils de músiques vocals. Al Vilart mostraran el seu nou espectacle Fiat Lux, el seu primer disc de llarga durada després de rebre el Premi Enderrock de la Crítica com a Millor disc de Folk al 2019. Un repertori que va des de la tradició oral a la cançó d’autor, sempre agafant les melodies pròpies de l’àrea mediterrània, i fusionant-les amb electrònica experimental. El concert serà demà, a 2/4 d’11 de la nit a l’era del Mas del Puig.

D’Herois Anònims: il·lustracions de veïns del poble a mida real

El Vilart presenta una proposta original i inclusiva anomenada D’Herois Anònims, amb el veïnat del poble com a protagonista de les intervencions artístiques que desenvolupa l’artista plàstic Joan Aguiló i l’actriu i dramaturga Catalina Inès Florit.

Els artistes, motivats per descobrir allò̀ que agermana i que distingeix a una comunitat d’una altra, han creat un projecte multidisciplinari entre art urbà̀, literatura i creació́ escènica, que cerca l’essència i identitat de l’indret on es realitza. A través dels seus habitants, pretén donar visibilitat a aquelles persones anònimes que creen una riquesa immaterial al lloc on habiten.

Des del 22 de juny, Aguiló i Florit són a Castellbell i el Vilar fent una immersió en la vida dels veïns i veïnes i seleccionant persones per il·lustrar-les a mida real en diferents racons del poble. Demà, a 2/4 de 9 del vespre, faran una ruta guiada els artistes i els protagonistes per explicar històries amagades en cada obra.

Exposicions, taller i gastronomia

Una de les apostes del festival és crear sinergies entre les creadores visuals i el veïnat, per això, les exposicions es fan en espais singulars que els veïns i veïnes cedeixen el dia del festival. Enguany, hi haurà cinc obres ubicades en aquests racons del barri perquè el públic pugui fer el recorregut. L’horari de visita serà de les 6 de la tarda a les 10 de la nit. Els treballs seleccionats mostren il·lustració, instal·lació, fotografia i pintura: El despertar dels monstres’de Laura Paz Muñoz, Vòmits Plàstics, de Mariona Rios, La cara nord, de Mireia Tudela i Maria Vilarnau, Un Big Bang en miniatura, de Neus Masdeu i Les aigües on néixer de Marta Huguet.

D’altra banda, es farà un taller d’art plàstiques, on les persones participants crearan un layout amb tècniques mixtes, plàstics, roba, flors seques, pastes de textura amb sorra i diferents pintures per assolir una peça amb diversitat cromàtica.

Durant el Vilart, es podrà gaudir d’una variada oferta gastronòmica multicultural amb opcions vegetarianes, mexicanes i africanes, i cervesa artesana. La zona de les foodtrucks s’ubicarà a l’era de cal Pere del Gall.