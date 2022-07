«Hem de veure què passa a l’estiu, sabent que molta gent es desplaça»

Imma Cervós (Tremp, 1965), és actualment la gerent del Servei Català de la Salut a la regió sanitària de la Catalunya Central, i també n’és la subdirectora de salut pública, de manera que té una visió estratègica de l’actual situació epidemiològica del territori.

La Catalunya Central registra una bons índexs de vacunació?

Si. De fet, a tot Espanya tenim una alta cobertura vacunal que ens posa en una situació de confort. L’evidència és a les UCIs i pel fet que, com a mínim fins ara, darrerament l’impacte hospitalari per covid ha estat pràcticament nul, amb problemàtiques en alguna persona que ja té una patologia de base molt immunocompromesa i per tant l’afecta qualsevol virus.

Quins són ara els col·lectius que més s’estan vacunant?

Hi ha molta disparitat. Tenim molta gent vacunada amb primera dosi, altres col·lectius que per l’edat no es van poder vacunar fins més tard i quan es va obrir la seva franja vacunal acabaven de passar la covid i s’havien d’esperar encara uns mesos... En general, tenim una bona cobertura vacunal, però amb situacions molt diferents. Tot plegat ens ha portat a escenaris en què, per exemple, hi ha persones que han tingut una pauta vacunal interrompuda i ara s’adonen que volen viatjar i necessiten el certificat covid. Sol ser gent jove que no havia acabat la pauta de vacunació i ara estan emetents per veure si tenen o no la dosi que se’ls demana al país de destinació. La vacunació continua sent l’eina per fer front a la covid. Per tant, vulguin viatjar o no, les persones que saben que tenen pendent una vacuna, és bo que se la posin, sabent que hi ha un calendari obert i capacitat per admetre totes les possibilitats d’acord amb la situació de cadascú.

On es pot acudir?

Havíem tingut punts vacunacionals de la població que ara estan tancats, però l’oferim als centres sanitaris. Les àrees bàsiques de salut dels centres sanitaris a la Catalunya Central estan a disposició dels usuaris que necessitin una dosi, ja sigui la de record o no. És important que cadascú es revisi el seu estat vacunal perquè hi ha situacions molt complexes i individualitzades, en funció de si porten la Janssen monodosi, de l’edat, de si ja s’havia passat o no la malaltia, del país de destinació si el vol viatjar...

Fins a quin punt no tenir les dosis requerides pot ser perjudicial per a l’exposició a la malaltia?

És important perquè l’estratègia de vacunació serveix per fer front a la covid d’acord a la situació epidemiològica i a la variant que tenim circulant en cada moment. Ara ens trobem amb una òmicron amb diferents variants, que és molt contagiosa i per tant altament transmissora, però que té molt poca incidència en relació a la gravetat, i això es tradueix en una espècie de refredat, amb una simptomatologia generalment lleu. En aquest context l’estratègia a seguir és la distància social, la vacunació i l’ús de la mascareta en entorns residencials, sanitaris, o davant d’una persona vulnerable, i podem parlar d’una situació confortable sabent que encara que hi hagi persones que no tinguin la pauta completa, hi ha una immunitat de grup molt elevada. Aquesta és l’estratègia ara, en una època estival en què els virus respiratoris baixen i ens movem en espais més oberts i a l’aire lliure, però l’estratègia sempre s’ha de definir en funció de com evolucioni la pandèmia. Des d’un punt de vista del sistema sanitari preocupa com evolucionin els virus respiratoris de cara a la tardor, i en l’escenari de l’octubre haurem de veure si hi ha la necessitat de reforçar aquesta immunitat amb una quarta dosi, començant sempre per centres sanitaris, persones de més de 80 anys i gent vulnerable.

És probable aquesta quarta dosi?

A l’entorn de la UE ho determina l’Agència Europea de Medicaments a EMA i l’Agència d’Avaluació de les Vacunes, que revisa la situació epidemiològica de cada moment i estudia l’efectivitat de la vacuna. Hi podria haver una nova variant amb un impacte més alt en la població, i és en aquest escenari que s’està visualitzant una quarta dosi adaptada a aquestes noves variants que puguin aparèixer. Cada setmana s’analitzen mostres i se’n fa una seqüenciació per veure quines variants hi ha al nostre entorn. A partir d’aquests seguiments es monitoritzaran les estratègies futures.

La possibilitat de noves variants deu requerir una alerta a nivell mundial i les diferències en el ritme de vacunació entre paÏsos...

Hi ha països amb una incidència elevada perquè no hi han arribat vacunes i no tenen l’estat immunològic de cobertura com a la UE, i casos paradigmàtics com el d’Israel que ha aplicat una quarta dosi i ha tingut un repunt amb l’òmicron de més del 50%. Hem de veure què passarà els mesos d’estiu sabent que la població es desplaça i que hi pot haver la introducció de noves variants. Per això és probable que es demani el certificat covid o fins i tot una PCR en el moment que la persona aterri, i això indicarà si aquestes persones són portadores d’alguna variant diferent encara que no tinguin símptomes.

Per a molts, ja ha passat mig any de la tercera dosi. Es manté l’efectivitat?

Hi ha un efecte important d’immunitat de grup que ens ha portat a un escenari molt confortable en relació a la pandèmia, però amb aquesta variant també hi ha un cert escapament vacunal, i per això hi ha persones que han estat vacunades ja fa mig any i s’estan reinfectant perquè l’efectivitat de la vacuna ha decaigut en relació amb aquesta variant. De tota manera, en la majoria dels casos està sent com un lleuger refredat.