La meitat de la població ja s’ha vacunat amb la dosi de reforç a la regió central

La dosi de record de la vacunació contra la covid, o sigui la tercera punxada (o la segona si el procés es va iniciar amb una monodosi Janssen o hi ha hagut alguna interrupció per haver passat la malaltia), s’ha subministrat, a hores d’ara, a més de la meitat de la població de la regió central. En concret, arriba al 51,4% dels majors de 12 anys (això exclou la vacunació pediàtrica), una xifra lleugerament inferior al 54% de mitjana que hi ha en el conjunt de Catalunya.

Són dades extretes del darrer recompte elaborat pel departament de Salut a través del portal dadescovid.cat, corresponents al 26 de juny passat, i que constaten un increment molt lleuger respecte la setmana anterior, de tan sols unes poques dècimes percentuals, justament en un moment en què els casos de nous contagis s’estan tornant a disparar (vegeu més informació a la pàgina 4). I és que el ritme frenètic de vacunacions que hi havia fa uns mesos s’ha aturat, i ara va creixent, però poc a poc. De fet, bàsicament el que ara augmenten són les terceres dosis i, per extensió, les dosis de reforç, mentre que el subministrament del que es considera pauta completa (generalment una monodosis Janssen o dues de les restants), s’ha estancat entre el 80 i el 85% de la població major de 12 anys.

Fonts sanitàries consultades per aquest diari consideren òptimes les xifres assolides respecte la pauta completa de vacunació. De fet, tampoc s’espera que creixin gaire, i la incidència es posa ara en les dosis de reforç que, segons els mateixos sanitaris, més enllà de donar validesa al passaport covid i de ser necessàries per viatjar a la majoria de països, augmenten la immunitat individual i de grup.

En aquests moments, el percentatge de vacunats amb la dosi de record a la regió central és inferior en totes les comarques respecte la cobertura que té en el conjunt de Catalunya. Les més ben posicionades són el Berguedà, amb un 55%, i el Moianès i el Bages (amb un 51,9%), mentre que la Cerdanya encara no arriba a la meitat de la població, i es queda al 49%. L’evolució és lenta, i entre el 20 i el 26 de juny el Solsonès és la comarca que va tenir un increment percentual més elevat en el subministrament de vacunes de reforç (+0,3%), mentre que l’Anoia i el Berguedà van créixer en un 0,2% i la resta en un 0,1%. Aquest ascens ve determinat bàsicament per l’augment de les terceres dosis, que en el cas del Bages, per exemple, durant aquest període ha estat de 166 nous vacunats.

Pel que fa a la pauta completa de vacunació, el Berguedà (i en aquest cas juntament amb l’Anoia), són les comarques amb els índex més alts, mentre que la Cerdanya i l’Alt Urgell tornen a estar a la cua.

Incidència en joves i mitjana edat

On més està creixent actualment la vacunació amb la tercera dosi, i per extensió el percentatge de nous vacunats amb la dosi de reforç, és en els col·lectius d’entre 20 i 59 anys (i sobretot de 20 a 39). De fet, la població més envellida és la que es va començar a vacunar abans i, per tant, ja fa més temps que té subministrades aquestes dosis de reforç, amb nivells superiors al 85% entre els majors de 70 anys en la majoria de comarques.

A l’altre extrem, entre els menors de 20 anys la cobertura amb la dosi de record encara és ínfima, entre altres coses perquè són el col·lectiu que es va començar a vacunar més tard (i per tant encara no han tingut prou temps per rebre la tercera dosi), i a més, sobre aquestes franges des de Salut no s’ha fet tanta incidència en la necessitat d’una dosi de reforç, i encara menys amb la vacunació pediàtrica (de 5 a 11 anys).

Les dones es vacunen més

En general, els índexs de vacunació entre les dones solen ser al voltant d’uns cinc punts percentuals superiors als dels homes, en totes les comarques centrals i en totes les tipologies de dosis. Ara bé, aquesta diferència s’explica pel distanciament que hi ha en els nivells de vacunació per sexes entre els col·lectius més joves, que és fortament accentuat i el que declina la balança, perquè en la majoria dels casos, a partir dels 60 anys hi ha vacunats més homes que no pas dones. El mateix passa entre nens i nenes amb la vacunació pediàtrica (de 5 a 11 anys).