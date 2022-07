Sant Vicenç de Castellet ho té tot a punt per celebrar la Festa Major d’Estiu del 8 a l’11 de juliol, que recupera la normalitat després de dos anys de restriccions a conseqüència de la situació de pandèmia. El concert de Doctor Prats, un dels grups referents del panorama català, les barraques d’entitats a la plaça Onze de Setembre i la descoberta de la riba del riu Llobregat com a espai de festa són tres dels aspectes destacats del programa, que ofereix actes per a tots els públics. La festa estrena aquest any un cartell que s’ha triat per primera vegada a partir de la participació popular dels veïns i veïnes del municipi. La imatge triada és obra de la dissenyadora gràfica santvicentina Alba Malo.

Divendres 8, primera nit d’actes El divendres dia 8 la festa tindrà un protagonista ja clàssic, la Llegenda de Castellet, que a partir de les 11 de la nit omplirà d’espurnes i trons els carrers i places del centre del poble amb un itinerari que començarà a la plaça Clavé i acabarà a la de l’Onze de Setembre. En aquest espai, hi haurà el concert de Festa Major amb Doctor Prats i el DJ Òscar Nadal. La plaça de l’Onze de Setembre també estrenarà un espai de barraques amb protagonisme per a les entitats, i que comptarà amb un Punt Lila i Àngels de Nit. La Llegenda de Castellet tornarà a omplir carrers i places d’espurnes, trons i diables i obrirà una festa de quatre dies, del 8 a l’11 de juliol Prèviament a la llegenda-correfoc, es farà la inauguració del Servei Ocupacional d’Ampans a Sant Vicenç, que també protagonitzarà el pregó, i la cercavila de pubillatge i la proclamació de la pubilla i l’hereu 2022. Dissabte 9 Dissabte al matí es farà el torneig d’esquaix infantil i adult de Festa Major, se celebrarà l’acte de lliurament de la Medalla de Sant Vicenç 2022 i a la tarda es programarà l’espectacle d’animació i teatre infantil Histriònic a càrrec de la companyia El Replà. Al vespre l’Orquestra Maravella posarà la música als concerts i el ball de Festa Major. Mentre que a partir de la mitjanit el concert jove tindrà com a protagonistes Raggatunning i el DJ Weah a la mateixa plaça de l’Onze de Setembre. Diumenge 10 Serà el torn per a la XXVII Trobada de Gegants amb la participació de les colles de Rubí, Sarrià, Masllorenç, Ripoll, Borges Blanques, Serrallo, Espinalvet, Escola Bressol El Niu, Tabalers Pik-bé i Sant Vicenç de Castellet amb una cercavila que començarà i acabarà a la plaça de l’Ajuntament. També hi haurà la missa de Festa Major i a la tarda la Cobla Lluïsos de Taradell oferirà el concert de sardanes. També a la tarda se celebrarà la Festa al Riu, a la riba del Llobregat, amb l’accés a través de la baixada al costat del pont d’entrada a la població. Aquí es programaran jocs infantils d’enginy i estratègia, es lliuraran els premis del Concurs de Fotografia de natura urbana i hi haurà un espectacle que convida a la reflexió sobre el món que vivim i que volem deixar, amb la companyia La Industrial Teatrera. A la nit la plaça de l’Onze de Setembre serà l’escenari de l’espectacle Electrobacasis i el Dj Arzzett, que trencaran els tòpics de les orquestres de música clàssica. Dilluns 11, últim dia El programa de Festa Major viurà el seu darrer dia el dilluns 11 de juliol amb el castell de focs de la Pirotècnica Igual, si les condicions meteorològiques i de risc d’incendi forestal ho permeten, i la tradicional Nit d’Havaneres i rom cremat amb el grup Mestre d’Aixa a l’esplanada de l’IES Castellet. Abans, al matí els més petits podran gaudir de l’animació i la festa d’escuma i a la tarda es programarà el concerts dels Superherois.